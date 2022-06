Phương Thanh: 'Doãn Chí Kiên chỉ là người yêu trong nghệ thuật, đã có vợ!'

Hẹn gặp ca sĩ Phương Thanh trước live show mà chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay: Cuộc đời mới (diễn ra vào 11.6 tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM), chị "được lời như cởi tấm lòng" và lần đầu thông tin rõ ràng, thẳng thắn về chàng trai sinh năm 1993 đồng hành cùng mình những ngày qua: Doãn Chí Kiên.

Chúng tôi chỉ là cặp đôi trong nghệ thuật

* Rốt cuộc, Doãn Chí Kiên là "bạn trai", là "người yêu" nên được hiểu như thế nào, của chị?

- Ca sĩ Phương Thanh: Tôi chỉ nói Kiên là bạn trai, còn hiểu ra sao thì mấy ngày qua mọi người tự hiểu và suy diễn. Tôi đâu khẳng định điều gì và luôn chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.

Với tôi, Kiên là người yêu trong nghệ thuật, là bạn trai diễn cùng MV! Tất cả những tình cảm hay những gì tôi chia sẻ thời gian qua đều là trong công việc cùng nhau. Từ việc chuẩn bị tâm lý để làm sao cho tự nhiên khi quay MV Chuyện về người con gái, chụp ảnh hay tập hát với nhau để sắp tới tham gia khách mời trong live show Cuộc đời mới của tôi... Nhưng sao tôi phải báo cáo với công chúng tất cả? Tôi mời Kiên quay MV đâu có cần báo cáo với mọi người là Kiên đã có vợ có con.

* Xem ra nhất cử nhất động đều nằm trong kế hoạch của chị?

- Showbiz tôi không ghê thì ai ghê (cười). Nói vui thôi, mọi người đừng có đoán tôi. Đoán chi cho mệt. Tôi không chơi chiêu gì đâu, lâu lâu tung một đòn đáng yêu cho vui thôi (cười).

Thật ra thì tôi chưa PR MV mới sớm vậy đâu, nhưng có lý do đấy! Tôi biết có ít nhất 2 team (ê-kíp) rất hot cho người liên lạc với Kiên để mời bạn ấy đi quay, nên tôi nói với Kiên tôi sẽ chính thức PR cho MV, Kiên ok, và tôi up hình hai người luôn.

Tôi có giải thích với Kiên về những "phức tạp" sau câu chuyện liên quan các mối quan hệ của showbiz, để cho Kiên thấy - hiểu vì sao tôi làm như vậy, và Kiên là người từ chối tham gia các ê-kíp khác.

* Nhưng cũng có không ít thông tin không tốt đẹp xung quanh "bạn trai" này sau khi chị công khai bức ảnh hai người trên trang cá nhân lẫn Fanpage? Chị có muốn nói gì quanh những tin đồn về Kiên?

- Kiên là người hiền lành, dễ thương, rất nhẹ nhàng, rất mong manh dễ vỡ, vì bạn đã trải qua nhiều tổn thương... Vì thế mà khi làm việc, tôi luôn tôn trọng bạn ấy, luôn trao đổi trước mỗi quyết định. Ai đi quay MV chung sẽ thấy tôi chăm và cưng Kiên hơn cả người yêu, lo cho Kiên như một ngôi sao, còn Phương Thanh không khác trợ lý (cười), nhưng tôi hạnh phúc khi làm điều đó.

Trong công việc hay lên hình, tôi yêu cầu Kiên lạnh lùng. Còn thật sự ngoài đời, bạn ấy cưng tôi lắm. Tôi nói Kiên hãy giữ nguyên những gì là Kiên khi chơi Tiktok và được biết đến, còn người thay đổi là tôi. Vì tôi rất đàn ông! Nên khi ở bên Kiên, các bạn nhìn thấy tôi rất nữ tính, rất điệu đàng, còn Kiên thì lạnh lùng. Tôi chỉ cần như thế. Vì sao? Vì sự thật là bạn ấy đâu có yêu Phương Thanh, Kiên đã có vợ mà! Chúng tôi chỉ là cặp đôi trong nghệ thuật. Đây là chuyện yêu đương trong MV của chúng tôi chứ Kiên đâu có yêu người đàn ông Phương Thanh như tôi. Tôi "giả gái" bên Kiên như vậy là quá xuất sắc rồi.

* Khi PR cho MV như vậy, chị và Kiên có nghĩ đến vợ của Kiên?

- Tại sao lại không? Một số người cũng đâu có "hiền" với Phương Thanh khi tìm cách "chơi tôi" và cho rằng tôi là "tiểu tam", bạn trai này không yêu tôi, chỉ là tôi mê trai đẹp... Xin lỗi các bạn, trước khi làm mọi việc, như tôi vừa nói, tôi đều hỏi ý kiến - thông qua Kiên, Kiên trao đổi và thống nhất với vợ là không được ghen rồi, đây chỉ là công việc, sau đó chúng tôi mới "bung" ra.

Sau khi đăng hình chúng tôi, mọi người thấy đẹp quá nên vào chúc mừng. Nhiều người còn gọi điện chúc phúc cho tôi. "Dù lệch nhau nhưng thấy thương quá, đẹp đôi quá", đó là những lời khen tôi nhận được nhiều nhất từ cả bình luận trên Facebook lẫn những cuộc gọi, tin nhắn...





Fan "đẩy thuyền" mạnh quá làm chúng tôi bị ngợp (cười). Nhưng tôi cũng chỉ nói, "để hình đây và không dám nói gì, chúc mọi người cười tươi như nụ cười của nàng và vạn phúc như tụi em trong hình", đại ý vậy, tôi dùng từ "vạn phúc" chứ không dùng chữ "hạnh phúc". Bây giờ với tôi, Kiên như tri kỷ, thay cho Minh Thuận, đi đâu cũng song hành với tôi, cứ là một cặp trong nghệ thuật còn ngoài đời chẳng liên quan gì đâu!

"Có em là chị lời rồi Kiên!"

* Để ý mới thấy, gu chọn bạn diễn của chị không thay đổi, khi Doãn Chí Kiên và Vĩnh Thới trong MV Một thời đã xa ngày xưa rất lãng tử, đa tình...

- Đúng! Lãng tử là gu của Phương Thanh. Kiên là mẫu người như vậy. Khi tôi tìm bạn diễn cho MV, nhìn bạn ấy chơi Tiktok là tôi đã thích ngay, nên chủ động đề nghị hợp tác. Các bạn sẽ thấy điều này trong câu chuyện của MV sắp tới đây...

Khi gặp Kiên tôi cũng nửa đùa nửa thật: "Chị có em là chị lời rồi Kiên". Mà thật sự bây giờ các nhãn hàng thời trang đang book quảng cáo chúng tôi quá trời! Đây đang ngồi nói chuyện với bạn mà tôi nhận được 3 lời mời, cũng vừa chốt xong 1 hợp đồng (nói rồi chị đưa điện thoại cho phóng viên xem nội dung quảng cáo vừa nhận lời).

* Có thể xem Phương Thanh là người đưa Doãn Chí Kiên vào showbiz. Như chị nói hiện tại bạn ấy chỉ đồng hành với Phương Thanh, nhưng như vậy có thiệt thòi quá không, với một gương mặt được nhìn nhận có tiềm năng như thế?

- Tôi luôn làm việc tâm lý với Kiên. Từng có nhà sản xuất phim điện ảnh (mà ê-kíp này rất nổi tiếng) mời Kiên mà Kiên từ chối. Tôi tiếc quá hỏi: trời ơi tại sao không đóng. Bạn nói: em không tự tin vì em không diễn xuất được, em không tương tác được. Thương lắm!

Kiên nói với tôi rằng, bản chỉ tự quay Tiktok tự đạo diễn, chứ không diễn chung được. Thế nên sau đó khi tôi đề nghị Kiên quay cho tôi, tôi nói tôi sẽ chỉ sử dụng đúng chất của con người Kiên thôi. Tôi sẽ làm nhạc Kiên thích, chỉ quay kiểu Kiên tự nhiên nhất. Tôi luôn nói chuyện với ê-kíp, đừng nói nặng lời Kiên, vì bạn dễ tổn thương và không phải diễn viên. Bạn trai này phải nhẹ nhàng dịu dàng mới diễn vô được (cười).

* Đến nay, sau khi làm dậy sóng dư luận và chia sẻ thông tin rõ ràng về mối quan hệ giữa chị và Doãn Chí Kiên, chị có nghĩ khán giả sẽ đánh giá rằng Phương Thanh tên tuổi vậy rồi cần gì PR kiểu đó nữa?

- Thật ra tôi nghĩ đây là cuộc chơi vui của mình thôi, mà tôi đâu có chơi thường xuyên (cười). Với lại, tôi có sao thị phi chiếu mạng, cứ để cho hot cho vui. Hình ảnh cặp đôi trong dự án âm nhạc mới đẹp như vậy thì tôi up cũng bình thường mà, khi có dự án mới tôi lại thay avatar.

Tính tôi xưa nay có bao giờ công khai đời tư hay công bố người đàn ông của mình kiểu như vậy đâu, hạnh phúc của mình tôi giấu hết, chỉ có công việc mới làm vậy.

Mà PR như vậy chắc chắn luôn có sản phẩm, chứ không phải PR khơi khơi gây chú ý. Việc đi tìm ra bạn diễn đẹp như vậy, thu hút như vậy để PR cũng đâu có đơn giản (cười). Tôi may mắn! Phải nói như vậy.

Tôi nghĩ về phương thức PR, các nhà kinh doanh đã nắm được quy trình của showbiz, còn Phương Thanh là nghệ sĩ, tôi không theo quy trình mà thích làm ngược lại theo tính cách của tôi, nhưng đều gắn liền với hoạt động nghệ thuật của mình. Tính tôi đàn ông, chuyện nào ra chuyện đó. Còn mọi người hiểu hay nghĩ thế nào thì làm sao tôi giải thích hết được.

* Cảm ơn ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ!