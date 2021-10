PVN chủ động thích ứng với trạng thái bình thường mới

Tham dự buổi giao ban có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoàng Quốc Vượng.

Khai thác dầu vượt kế hoạch 2 con số

Trong tháng 9, và 9 tháng đầu năm 2021, Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, khai thác dầu thô tháng 9 vượt 15,4% kế hoạch tháng 9, tính chung 9 tháng đạt 8,20 triệu tấn, vượt 13,0% kế hoạch 9 tháng. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 9 ước đạt 44.900 tỉ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 437.800 tỉ đồng, vượt 16% kế hoạch 9 tháng. Nộp ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 65.900 tỉ đồng, vượt 5,0% kế hoạch năm 2021 và vượt 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác quản trị điều hành được triển khai sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn. Đảm bảo tối ưu công tác quản lý dòng tiền tại các đơn vị và không làm gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng. Kiểm soát và linh hoạt trong công tác tồn trữ các sản phẩm. Quản trị tận dụng tối đa sự phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi giá trị nhằm bảo đảm lợi ích chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và của Nhà nước.

Công tác quản trị đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, 9 tháng đầu năm đã hoàn thành đưa mỏ Sư Tử Trắng pha 2 vào khai thác theo đúng kế hoạch, các dự án phát triển mỏ như BK-18A, BK-19 đã và đang được triển khai tích cực theo tiến độ đề ra; tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để sớm đưa vào vận hành các dự án điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, trong đó dự kiến đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào đầu tháng 11.2021.

Bên cạnh đó, PVN còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tính đến 30.9, toàn Tập đoàn đã tham gia ủng hộ công tác phòng chống Covid là 775,8 tỉ đồng, trong đó đóng góp cho Quỹ vắc xin 554,9 tỉ đồng. Công tác tiêm chủng trong toàn Tập đoàn được đặc biệt quan tâm và khẩn trương triển khai, đến nay, hầu hết người lao động trong Tập đoàn đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, đặc biệt ưu tiên người lao động trực tiếp tại các công trình, dự án, nhà máy…

Sẵn sàng thích ứng linh hoạt

Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2021 đạt 2.209 tỉ đồng bằng 80,9% kế hoạch tiết giảm năm 2021. Công tác chuyển đổi số triển khai tích cực. Công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.





Ngày 9.9, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã xác nhận PVN có xếp hạng tín nhiệm độc lập ở mức BB+, xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) tại mức BB với “Triển vọng tích cực”; xếp hạng nợ ưu tiên không có tài sản bảo đảm được đánh giá tại mức BB. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Fitch Ratings đánh giá xếp hạng tín nhiệm riêng của Petrovietnam ở mức BB+.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2021, định hướng phát triển sau khi kiểm soát dịch bệnh chuyển từ “Zero Covid” sang “chủ động thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh”; lưu ý Tập đoàn cùng các đơn vị cập nhật đánh giá tình hình, sẵn sàng “thích ứng linh hoạt” với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, từ đó có giải pháp khắc phục khó khăn, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt cơ hội phục hồi tăng trưởng.

Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, người lao động, các đơn vị, đối tác, nhà thầu liên quan vào dự thảo luật Dầu khí sửa đổi và nhấn mạnh, đây là nội dung, là cơ sở quan trọng tạo lực đẩy phát triển bền vững của PVN trong những năm tới.