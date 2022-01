Quân đội Israel lập đơn vị chiến đấu toàn nữ

Kế hoạch nói trên lần đầu tiên do đài Kan tiết lộ và sau đó được IDF xác nhận với tờ The Times of Israel ngày 3.1. Những thành viên đầu tiên của trung đội mới sẽ được tuyển chọn trong số các phụ nữ đăng ký nhập ngũ trong tháng 3.

Trung đội mới sẽ được thành lập trong một đơn vị phòng thủ biên giới có cả nam lẫn nữ hiện nay, theo IDF.

Cũng theo đài Kan, đề nghị thành lập một trung đội tác chiến như trên đến từ những người đứng đầu các trường tôn giáo, nơi nhiều nữ sinh theo học sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và trước khi nhập ngũ.

Lãnh đạo của các trường tôn giáo nói với IDF rằng nhiều nữ sinh mong muốn tham gia các đơn vị chiến đấu, nhưng các đơn vị hỗn hợp nam nữ hiện nay không phù hợp. Lý do là những phụ nữ có đạo tuân thủ nghiêm ngặt một số giới luật không cho phép họ chiến đấu bên cạnh đồng đội nam.





Các sĩ quan IDF đã xem xét đề nghị trên và cuối cùng quyết định lập một trung đội toàn nữ.

Hiện nay, IDF cũng có một số đơn vị chỉ dành cho những nam giới có đạo không muốn tương tác nhiều với đồng đội nữ.

Hồi năm ngoái, IDF lần đầu tiên triển khai một đại đội điều khiển xe tăng toàn nữ ở biên giới giáp với Ai Cập như là một phần của chương trình thử nghiệm đang diễn ra nhằm đánh giá khả năng điều khiển xe bọc thép của các nữ binh sĩ.