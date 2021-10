Quận Phú Nhuận mở lại chợ Nguyễn Đình Chiểu, Phú Nhuận và Trần Hữu Trang

Chiều 6.10, bà Nguyễn Thị Hòa - Phó phòng Kinh tế quận Phú Nhuận - cho biết quận đã có kế hoạch xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid-19, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, thông báo cho tiểu thương đăng ký… để bắt đầu mở lại chợ truyền thống hoạt động từ ngày 15.10 tới.

Cụ thể, 3 chợ truyền thống trên địa bàn quận Phú Nhuận là Nguyễn Đình Chiểu (Lê Tự Tài, phường 4), chợ Phú Nhuận (Phan Đình Phùng, phường 17) và chợ Trần Hữu Trang (Trần Hữu Trang, phường 10) sẽ được mở trở lại từ ngày 15.10 sau thời gian tạm ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19.

3 chợ nói trên phải đáp ứng đủ các tiêu chí mở chợ an toàn do UBND TP.HCM ban hành. Hiện các chợ đang thi công tấm chắn bằng nhựa trong suốt giữa các quầy hàng để bảo đảm an toàn, giãn cách phòng chống dịch. Mọi ngành hàng đều có thể tham gia kinh doanh trở lại, tuy nhiên, trong thời gian đầu, mỗi chợ chỉ hoạt động 50% công suất ngày thường và tăng dần sau đó. "Nếu số lượng tiểu thương đăng ký lớn hơn tỷ lệ 50%, ban quản lý chợ sẽ tổ chức cho bán hàng luân phiên theo tuần, hoặc theo ngày. Hiện trung bình mỗi chợ có khoảng hơn 200 tiểu thương, hoạt động 50% công suất, mỗi chợ chỉ có thể hoạt động 100 tiểu thương", bà Hòa thông tin.





Cập nhật đến ngày 6.10, trong khu vực nội đô, các chợ truyền thống như chợ Bình Thới (quận 11), chợ Bến Thành (quận 1), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), chợ An Đông, chợ Hòa Bình (quận 5) đã mở cửa hoạt động trở lại với công suất hoạt động khoảng 50%. Sau ngày 15 - 22.10, các chợ nói trên cho biết sẽ tăng dần số tiểu thương kinh doanh.

Theo Sở Công thương, toàn thành phố có 237 chợ truyền thống và chợ đầu mối. Hiện mới có gần 20 chợ truyền thống và 3 điểm tập kết - trung chuyển hàng hóa đã mở cửa hoạt động trở lại. Trong thời gian qua, Sở đã có văn bản đề nghị các quận, huyện nhanh chóng xây dựng kế hoạch mở lại chợ trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh theo bộ tiêu chí hoạt động chợ an toàn. Dự kiến, trong tháng 10 và tháng 11, các quận huyện và TP.Thủ Đức sẽ từng bước mở lại chợ truyền thống nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thành phố trong bối cảnh “bình thường mới”.