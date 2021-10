Quận vùng đỏ ở TP.HCM cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 2 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 2) vừa đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.HCM công nhận và công bố Q.8 đã cơ bản kiểm soát được dịch sau khi đạt 6/6 tiêu chí theo Quyết định số 3979 ngày 18.8 của Bộ Y tế.

Ngày 30.9 vừa qua, Đoàn kiểm tra số 2 do ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM làm Phó trưởng đoàn đã làm việc với Q.8 về tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND Q.8, số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Cụ thể, số ca mắc trong tuần đánh giá từ 21.9 – 27.9 là 2.242 ca F0, giảm so với 2 tuần trước và giảm sâu so với tuần cao điểm từ 24 – 30.8 là 9.856 ca nhiễm (giảm hơn 77%).

Tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trên số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Cụ thể, ngày 14.9 có tỷ lệ ca dương tính là 3,9% nhưng đến ngày 27.9 chỉ còn 0,2%.





Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 29.5 đến nay, Q.8 ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm tại khu dân cư Ehome 3 (P.An Lạc, Bình Tân) – khu tái định cư P.16 (Q.8), bắt đầu từ ngày 7.6 và kết thúc vào ngày 5.7; chuỗi thứ 2 liên quan đến chợ Bình Điền bắt đầu từ 7.6 và kết thúc vào ngày 5.7. Đến nay, Q.8 có hơn 2 tháng chưa ghi nhận thêm chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới trên địa bàn.

Về nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm, đến ngày 30.9 trên địa bàn quận có 5/15 phường thuộc mức độ nguy cơ, đây là các phường giảm từ vùng nguy cơ rất cao xuống vùng nguy cơ; 11/16 phường còn lại đã kiểm soát được dịch. Hơn 80% tổ dân phố trên địa bàn Q.8 không có ca dương tính trong vòng 7 ngày qua, 5 phường còn lại có phát sinh các ca đơn lẻ, được kiểm soát.

Từ khi đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại TP.HCM, Q.8 là một trong những địa bàn phức tạp nhất thành phố, bên cạnh các quận, huyện khác như: Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn. Điểm chung của các địa phương này là dân cư đông, đa số là dân nhập cư, nhiều khu nhà trọ chật chội, điều kiện sinh sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

TP.HCM bắt đầu bước vào cuộc sống “bình thường mới” từ ngày 1.10 theo Chỉ thị 18, nhiều quận, huyện đã kiểm soát được dịch Covid-19 theo các tiêu chí của Bộ Y tế như: Q.1, Q.3, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q.10, Q.11, Q.12, Thủ Đức, Phú Nhuận, Tân Bình, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ.