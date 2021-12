Quảng Bình - điểm đến an toàn: Du lịch thích ứng với an toàn

Quảng Bình là một trong những địa phương thực hiện các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đối với du lịch sớm, đúng quy định và "mở cửa nhất". Các doanh nghiệp đủ điều kiện theo cấp độ dịch đều được phép đón khách theo hướng dẫn của tỉnh; khách đến không phải cách ly và các tour theo quy trình trọn gói đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cộng đồng.

An toàn và hiệu quả

Mở cửa, đón khách phục hồi du lịch nhưng Quảng Bình luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. An toàn cho người dân địa phương và an toàn cho chính du khách. Vì vậy, UBND tỉnh và Sở Du lịch đã có nhiều hướng dẫn về các biện pháp thực hiện du lịch trong an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cụ thể, yêu cầu chung nhất vẫn là tuân thủ “thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR điểm kiểm dịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Bình và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch.

Đối với người về/đến từ địa bàn có dịch cấp 1, cấp 2 thì không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm khi đi lại (khuyến khích tự xét nghiệm), thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo chỉ định của cơ quan y tế; tự theo dõi sức khỏe và thực hiện thông điệp 5K. Khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở... hãy liên hệ với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất để theo dõi và xử trí theo quy định.





Với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì chỉ tham gia các hoạt động du lịch sau khi hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp “5K”.

Tỉnh Quảng Bình cũng có quy định cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh du lịch và hoạt động phương tiện vận tải trên địa bàn, như công suất phục vụ, nhân viên phục vụ, trang thiết bị khử khuẩn… với mục đích đảm bảo an toàn chung.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch ở Quảng Bình đã chủ động trang bị vật chất cũng như tập huấn kiến thức, cách xử lý cho nhân viên cơ sở khi đón và phục vụ du khách, đặc biệt là trong những tình huống xuất hiện du khách có liên quan đến dịch bệnh.