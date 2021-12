Quảng Bình: Lãnh án chung thân vì đâm chết mẹ vợ

Ngày 30.12, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Triễn phạm tội giết người và tuyên phạt Triễn mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Bình, vào tối 5.7, Lê Văn Triễn đến nhà mẹ vợ là bà Hà Thị Thiểu (54 tuổi, ở thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh) và đã dùng kéo đâm 61 nhát khiến bà Thiểu tử vong. Sau đó Triễn bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ các đơn vị của Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức truy xét thủ phạm gây án. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Triễn, con rể của bà Thiểu là nghi phạm nên đã khởi tố bị can đối với Triễn để điều tra; đồng thời ra quyết định truy nã bị can.





Đến ngày 12.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã có thư kêu gọi, vận động người đang bị truy nã ra đầu thú. Cùng ngày, Triễn bị bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Triễn thừa nhận về hành vi phạm tội đâm chết mẹ vợ của mình, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, giúp bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, nuôi con nhỏ.