Quảng Nam: Công an Hội An phản ứng phát biểu 'kè lún do xe tải trọng lớn'

Chiều nay 7.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP.Hội An bày tỏ phản ứng về ý kiến của ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, liên quan đến nguyên nhân sụt lún tuyến kè ven sông Hoài (TP.Hội An).

Xe tải nặng gây sụt lún là không đúng

Theo ông Nghĩ, Công an TP.Hội An chuẩn bị gửi bản đề nghị ông Huỳnh Xuân Sơn giải trình về ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến tuyến kè bị sụt lún “do xe tải trọng lớn” mà ông phát biểu trong buổi họp báo do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều qua (6.10).

“Tuyến đường này là đường cấm nằm trong phố cổ Hội An, làm gì có chuyện xe trọng tải nặng đi vào đây được. Trong khi đó, khu vực này buổi sáng dân tràn ra đó buôn bán thì làm gì có chuyện xe trọng tải nặng vào được; thậm chí xe máy đi vô còn khó nói gì đến xe ô tô. Dân mình nếu phát hiện xe ô tô vào tuyến đường này sẽ báo liền cho công an và xử lý ngay”, ông Nghĩ khẳng định.

Theo ông Nghĩ, chẳng qua nếu có thì mấy chiếc xe tải trọng tải nhẹ đứng ngoài đường Hoàng Diệu để con buôn trong chợ ra lấy cá, chứ không có chuyện xe vào khu vực đó được. Hơn nữa xe trọng tải nặng thì vào khu vực nó làm gì? Chỗ đó là khu vực 1 của phố cổ thì làm sao xe tải vào được.

“Anh Sơn phải giải trình là ai báo thông tin như vậy, nguồn tin nào, anh phát hiện xe tải từ đâu, nói như vậy là không đúng. Thực tế sụt lún do nguyên nhân khác, do tác động này kia chứ do gì xe tải đâu. Việc đổ lỗi cho xe tải nặng gây sụt lún là không đúng nên chúng tôi mới phản ứng lại”, ông Nghĩ nói.

Trước đó, chiều 6.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2021.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã thông tin về tình trạng sụt lún tại tuyến kè ven sông Hoài mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh trước đó, trong đó có Báo Thanh Niên.

Lựa chọn giải pháp khắc phục

Theo ông Sơn, công trình kè được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 135 tỉ nhưng Sở Tài chính thẩm định thì chỉ còn hơn 67,84 tỉ đồng.





Ông Sơn khẳng định đến nay tuyến kè vẫn ổn định, vì kè dạng tường đứng bằng bê tông cốt thép vẫn đảm bảo, chỉ có sụt lún hành lang đi bộ trên đỉnh kè, bờ kè vẫn an toàn.

Theo ông Sơn, tình trạng sụt lún có xảy ra vào đợt mưa lũ cuối năm 2020 và sau đợt mưa do bão số 5 vừa qua.

“Cuối năm 2020 có sụt lún, do trên tuyến lề bộ hành dân đi bộ, nhân dân phản ánh cứ rạng sáng sớm, xe tải trọng rất lớn đi trên mặt đường để vào chợ gần hơn, làm gãy cống, hở mí tiếp giáp giữa cống. Từ đó, làm trôi cát ra ngoài gây sụt lún. Vừa rồi chúng tôi đi kiểm tra, đoạn 80m có 8 ống thoát nước nhà dân ra sông, đục thủng vải địa kỹ thuật, làm cát trôi ra sông”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, ngày 24.9, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn gửi UBND TP.Hội An về việc khảo sát, đánh giá, lựa chọn giải pháp khắc phục. Sắp tới, ban sẽ phối hợp với Hội An để khắc phục sự cố.

Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, tuyến kè ven bờ sông Hoài nằm trên đường Bạch Đằng (thuộc phố cổ Hội An, ở P.Minh An, TP.Hội An), đang bị sụt lún thành hố sâu.

Vị trí sụt lún với hàm ếch khoét sâu nằm trước số nhà 11 Bạch Đằng, cách móng nhà người dân khoảng 2 m, cách chợ Hội An một dãy nhà và nằm gần với cầu Cẩm Nam. Đây là tuyến đường từ trước nay được quy hoạch làm phố đi bộ.

Đoạn bị sụt lún có chiều dài khoảng 6m, rộng khoảng 2m, tạo thành một hố sâu, nhiều mảng bê tông bị bung rời, những viên gạch nằm ngổn ngang. Sau khi phát hiện sự cố, các ngành chức năng đưa các vật dụng, căng dây làm rào chắn để đảm bảo an toàn.

Ngoài điểm sụt lún nghiêm trọng nói trên, có nhiều vị trí khác trên tuyến kè có dấu hiệu bị lún, nền gạch bị sụp xuống, đọng nước sau những trận mưa.