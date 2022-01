Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia, TP.Hội An hưởng lợi đơn - lợi kép

Du lịch Hội An vào đường băng…

Sau hơn hai năm “ngủ yên” vì dịch bệnh, thành phố di sản Hội An đã sớm thức tỉnh và có hơn hai tháng “chạy đà” bền bỉ để chuẩn bị cho sự trở lại ngoạn mục trong năm 2022.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch diễn ra dài ngày, nhiều điểm du lịch đón lượng khách tăng đột biến, trong đó phố cổ Hội An thu hút tới gần 1.000 lượt khách tham quan. Phố Hội nhộn nhịp trở lại với chuỗi hoạt động chào năm mới và đón luồng sinh khí tích cực như những ngày trước dịch. Đồng thời, TP.Hội An cũng đang có những bước chuyển mình trong thời kỳ mới.

Năm 2022 sẽ là một năm đột phá khi Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, trở thành “cánh chim đầu đàn” của cả nước trong công cuộc phục hồi và phát triển du lịch hậu Covid-19.

Tỉnh Quảng Nam nói chung và thủ phủ du lịch Hội An nói riêng sẽ triển khai nhiều hoạt động, sự kiện theo 6 nhóm gồm: du xuân đất Quảng; du lịch sông nước, làng quê, làng nghề truyền thống; Chu Lai điểm hẹn; du lịch văn hoá các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Quảng Nam - cảm xúc mùa hè và chương trình “Du lịch - sắc màu di sản”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ được khai mạc vào ngày 25.3.2022 tại Công viên Ấn tượng Hội An, là cơ hội nâng cấp du lịch và thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, du lịch được coi là ngành kinh tế quan trọng với trên 1,3 triệu người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực này, đóng góp 9,2% vào GDP (số liệu năm 2019).

Do đó, tại Hội nghị tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2021 diễn ra vào ngày 30.12 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan liên quan chủ động hỗ trợ tối đa các sự kiện thu hút sự quy tụ của ngành du lịch về Quảng Nam, tăng cường hoạt động hướng đến thị trường du lịch quốc tế.

Đứng trước vận hội mới, thời cơ mới, du lịch Hội An hướng tới hai mục tiêu chính: một là tập trung phát triển du lịch xanh bền vững; hai là bổ sung các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút du khách.

Những định hướng cụ thể này sẽ là tiền đề đưa Hội An “cán mốc” 12 triệu lượt khách vào năm 2025, tổng thu từ du lịch đạt 26.000 tỉ đồng.





Hoian d’Or hút khách khi đón đầu xu hướng

Nằm trọn vẹn trên lòng đảo Cồn Bắp với dòng sông Thu Bồn bao quanh và chỉ cách phố cổ 800m, quần thể nghỉ dưỡng - giải trí Hoian d’Or mang sứ mệnh “kề vai sát cánh” cùng phố Hội trong phát triển du lịch.

Mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, Hoian d’Or đã là điểm sáng khi phát triển những sản phẩm du lịch xanh, bền vững, đem lại trải nghiệm độc đáo cho du khách đồng thời vẫn gìn giữ được nét nguyên sơ của thiên nhiên Hội An.

Trước hết phải kể đến khu nông nghiệp 5 ha ở phía Đông dự án gồm khu canh tác rau hữu cơ, khu dược liệu và khu trồng bắp. Tại đây, du khách có thể tự mình trồng trọt, thu hoạch và thưởng thức trái cây tươi ngon tại vườn.

Cùng với đó là quần thể các đảo nhỏ ở khu sinh thái gồm: đảo dịch vụ với những nhà hàng chay chế biến món ăn từ nguyên liệu hữu cơ thượng hạng; đảo bể bơi thiên nhiên lọc nước bằng cây thủy sinh; đảo spa và chăm sóc sức khỏe từ dược liệu quý; đảo dế mèn tái hiện tiểu thuyết Dế mèn phiêu lưu ký đầu tiên của Việt Nam; đảo cắm trại và ngắm cảnh; khu trưng bày nông sản…

Bên cạnh những tiện ích sinh thái, Hoian d’Or còn cộng hưởng hệ thống tiện ích điểm nhấn về văn hóa và thương mại - giải trí lần đầu có mặt tại Hội An. Du khách yêu thích văn hóa Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được thu trọn vào tầm mắt và làm giàu vốn hiểu biết với không gian trưng bày lịch sử Hội An, không gian triển lãm kỷ vật Trịnh Công Sơn, khu trưng bày gốm Chu Đậu, không gian trưng bày nhạc cụ dân tộc…

Mảnh ghép cuối cùng cho một kỳ nghỉ trọn vẹn tại Hoian d’Or chính là không khí giải trí, lễ hội sôi động suốt ngày và đêm tại tuyến phố đi bộ, sân khấu bến thuyền và quảng trường cộng hưởng. Nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp còn được đáp ứng hoàn hảo với nhà hàng đặc sản ven sông, bến du thuyền, bar, café, các tuyến phố mua sắm, bể bơi vô cực…