Quảng Nam: Điều tra vụ việc cụ ông tử vong trong tiệm cắt tóc

Sáng 21.5, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang phối hợp với

điều tra nguyên nhân khiến 1 cụ ông tử vong trong tiệm cắt tóc.

Thông tin ban đầu, lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, cụ ông N.P.T (60 tuổi) đến tiệm cắt tóc T.V trên đường Nguyễn Hoàng (khối phố Bình An, TT.Nam Phước), sau đó bất ngờ tử vong.

Theo Công an H.Duy Xuyên, nhân viên tiệm cắt tóc khai trong lúc chờ để cắt tóc, cụ ông bất ngờ ngã xuống đất, bất tỉnh.

Nhân viên tiệm đến kiểm tra, phát hiện cụ ông đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương và Công an H.Duy Xuyên. Công an H.Duy Xuyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin.

Một cán bộ công an huyện cho biết, theo lời khai của nhân viên tiệm cắt tóc, cụ ông tử vong do ngã xuống đất. Nhưng để có kết quả chính xác cuối cùng, công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh xác minh, điều tra.

Được biết, ông T. quê ở tỉnh Gia Lai, đang tạm trú tại xã Bình Lâm (H.Thăng Bình, Quảng Nam). Nguyên nhân vụ việc cụ ông tử vong trong tiệm cắt tóc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.