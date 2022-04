Quảng Nam đưa vào sử dụng cây cầu hơn 300 tỉ đồng bắc qua sông Cổ Cò

Ngày 29.4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và đưa công trình cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò nối xã Cẩm Hà (TP.Hội An) với P.Điện Dương (TX.Điện Bàn) vào khai thác, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước.

Cầu Ông Điền thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Cầu dài 242 m, rộng 20,5 m, kết cấu dầm cáp hỗn hợp, bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng vốn đầu tư 315 tỉ đồng. Cây cầu nối hai bờ sông Cổ Cò, kết nối tuyến đường ven biển 603B với cầu Cẩm Kim (TP.Hội An), Quốc lộ 14H, hình thành tuyến giao thông chiến lược và là vành đai ngoài của đô thị Hội An, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm phố cổ Hội An.





Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, biểu dương người dân đã đồng thuận trong bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thi công công trình. Đồng thời, đánh giá cao chủ đầu tư luôn bám sát công trường, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện công việc đầy trách nhiệm để xây dựng cầu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, trở thành một trong những cây cầu đẹp nhất của Quảng Nam.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị TP.Hội An và TX.Điện Bàn tiếp tục triển khai nhanh, tháo gỡ kịp thời vướng mắc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò nói chung, các công trình cầu bắc qua sông Cổ Cò nói riêng.