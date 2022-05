Quảng Nam: Lại phát hiện dân chơi 'mở tiệc ma túy’ trong quán karaoke Nam Bảo

Chiều 7.5, một lãnh đạo Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Tôn Vĩnh (24 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Dũ Lê Quân (25 tuổi, ở xã Thăng Phước, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5.5, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp với Công an P.Cẩm Châu (TP.Hội An) bất ngờ kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke Nam Bảo (ở P.Cẩm Châu), phát hiện tại phòng 201 có 10 người (6 nam, 4 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ đĩa sứ chứa chất bột màu trắng là ma túy; 3 thẻ nhựa, ống hút và các tang vật khác có liên quan.

Qua test nhanh, phát hiện cả 10 người này đều dương tính với chất ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tôn Vĩnh và Dũ Lê Quân là những người tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ Vĩnh và Quân.





Theo vị lãnh đạo Công an TP.Hội An, trước đó vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 28.4, khi kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Nam Bảo (cơ sở 2, ở địa chỉ khác), lực lượng chức năng cũng phát hiện tại phòng Vip 2, có 4 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tước giấy phép kinh doanh 6 tháng đối với cơ sở kinh doanh karaoke Nam Bảo này.

Hiện vụ cơ sở kinh doanh karaoke Nam Bảo chứa dân chơi sử dụng ma túy đang được Công an TP.Hội An củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.