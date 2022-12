Quảng Nam: Phá hủy công cụ khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an H.Phú Ninh tổ chức truy quét các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh).

Các tổ công tác đã đồng loạt truy quét tại 12 khu vực gồm Thác Trắng, Đồi Sim, Suối Trang, Đập Thải, Suối Tre, Hố lò 5, 6, 7, 10, bãi Thầu Đâu, Nhà máy đỏ, Ngách chụm tại thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh).

Qua đó đã phát hiện, phá hủy 7 máy nổ, 1 máy nén khí, 9 cối xay đá, 21 xe rùa, 15 hồ ngâm ủ, 5.000 m ống dẫn nước, 1.500 m dây điện, 50 bao vôi, 17 lán trại và các công cụ, phương tiện khác có liên quan.





Liên quan đến việc xử lý các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh, Đông Giang chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn; tiêu hủy, tịch thu toàn bộ công cụ, dụng cụ, phương tiện tham gia hoạt động khai thác vàng trái phép.

Bên cạnh đó, UBND Quảng Nam yêu cầu điều tra, xác minh các nghi phạm đứng đầu tổ chức khai thác vàng trái phép và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự.