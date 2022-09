Quảng Nam: Tạm giữ nghi phạm cướp giật túi xách của nữ du khách nước ngoài

Chiều 3.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Trần Văn Sinh (25 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 20 giờ ngày 31.8, khi đang điều khiển xe máy trên đường Hai Bà Trưng (thuộc thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An), Sinh phát hiện nữ du khách nước ngoài đang đi xe đạp cùng bạn trai theo hướng từ biển An Bàng vào phố cổ Hội An.

Thấy túi xách nữ du khách đang để trong giỏ xe đạp, Sinh chạy xe đến áp sát và giật phăng túi xách rồi tẩu thoát.

Sau đó, tối 1.9, Sinh tiếp tục chạy xe máy dạo quanh khu vực này và phát hiện một khách nước ngoài đạp xe hướng từ biển An Bàng vào phố cổ thì liền áp sát, giật chiếc túi xách trong giỏ xe đạp rồi tẩu thoát về H.Duy Xuyên (Quảng Nam).





Các túi xách sau khi cướp giật được, Sinh lục lấy tài sản có giá trị để mang đi bán, còn lại vứt xuống sông để phi tang.

Tiếp nhận thông tin các du khách trình báo, Công an TP.Hội An nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, sàng lọc nghi phạm nghi vấn, xác lập chuyên án truy xét, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát an ninh.

Từ đặc điểm nhận dạng nghi phạm qua lời khai của bị hại, chiều 2.9, xác định Trần Văn Sinh đang chạy xe trên 2 tuyến đường Lạc Long Quân và Hai Bà Trưng (TP.Hội An), lực lượng trinh sát tiến hành áp sát, khống chế nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.