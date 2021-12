Quảng Nam: Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi 40 tỉ đồng, thu giữ nhiều súng, đạn

Sáng 24.12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 5 người trong đường dây cho vay lãi nặng với số tiền lên đến 40 tỉ đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều súng, đạn, mã tấu...

5 nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Hữu Tĩnh (32 tuổi), Nguyễn Phước Vĩnh (33 tuổi), Trần Thị Thúy Phượng (44 tuổi, cùng ở xã Duy Hòa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Văn Trì (58 tuổi, ở xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên) và Lê Nam Chung (30 tuổi, ở Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Cho vay 40 tỉ, thu lợi bất chính 20 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22.12, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động, công an các địa phương giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 người nêu trên.

Tiến hành khám xét phương tiện, nơi ở của những nghi phạm này, công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn cao su, 51 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, nhiều mã tấu, gậy gỗ, 2 xe ô tô, 116 triệu đồng, 2.000 USD, nhiều giấy tờ cho vay và tài liệu liên quan.





Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm khai nhận đã cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 108 - 240%/năm, tổng số tiền cho vay lên đến 40 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính 20 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khi người vay không có khả năng trả nợ, các nghi phạm này sẽ bị uy hiếp, đe doạ bằng súng hoặc vũ lực buộc phải bán nhà, sang tên cho nhóm này. Nhiều người vay tiền lâm vào cảnh túng quẫn, bỏ nhà đi không dám quay về.

Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng vụ đường dây cho vay nặng lãi nói trên.