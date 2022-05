Quảng Nam: Xử lý nam thanh niên gọi điện đe dọa Cảnh sát 113

Chiều 26.5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Nam cho biết, tổ công tác Cảnh sát 113 vừa tiến hành làm việc, xử lý Đ.V.T (18 tuổi, ở xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi gây rối, đe dọa, xúc phạm Cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 26.4, một nam giới đã dùng số điện thoại 03xx.xxx.722 gọi vào số điện thoại khẩn cấp 113 của Công an Quảng Nam, dùng lời lẽ thô tục đe dọa, xúc phạm lực lượng Cảnh sát 113. Số điện thoại này cũng nhiều lần gọi đến số khẩn cấp 113 với nội dung tương tự.

Công an Quảng Nam sau đó xác định Đ.V.T là người thực hiện các hành vi trên. Qua làm việc, Trọng cũng thừa nhận đã 4 lần dùng số điện thoại trên gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để gây rối, xúc phạm lực lượng 113.





Theo Công an tỉnh Quảng Nam, số điện thoại khẩn cấp 113 là số điện thoại để lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 tiếp nhận, giải quyết, xử lý những nội dung thông tin của người dân phản ánh về các vấn đề an ninh trật tự. Việc gọi điện với mục đích gây rối, đe dọa, xúc phạm đã gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng công an, gây ức chế tâm lý cho cán bộ thi hành công vụ.

Việc gọi điện vào số điện thoại khẩn cấp 113 để gây rối, đe dọa, xúc phạm là hành vi vi phạm pháp luật, mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2 - 3 triệu đồng. Tổ công tác Cảnh sát 113 đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an xã Trà Sơn để xử lý theo thẩm quyền.