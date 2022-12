Quảng Ngãi: Chính quyền đồng hành với dân làm cầu tạm bắc qua sông Trà Khúc

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi thống nhất đề nghị của UBND xã Tịnh An về việc hỗ trợ tiền khắc phục, sửa chữa tuyến đường bắc qua sông Trà Khúc đến đảo Ngọc, xã Tịnh An, tránh cô lập do lũ gây ra.