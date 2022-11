Quảng Ngãi: Đánh cá trong đêm, một người đàn ông bị đuối nước tử vong

Chiều 20.11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhận được tin báo của người dân có một người chèo ghe đi thả lưới đánh cá tại cầu Cổ Lũy bị mất tích, đơn vị đã điều động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm.

Theo gia đình nạn nhân, vào đêm 19.11, ông Nguyễn Tấn Ngọc (65 tuổi, trú tại thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi) chèo ghe đi thả lưới tại khu vực rạch cầu Cổ Lũy. Đến 5 giờ sáng 20.11 gia đình không thấy ông Ngọc về nhà nên đã báo cho chính quyền địa phương. Một số người dân phát hiện ghe ông Ngọc bị trôi tại khu vực cầu An Phú, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi.





Đến 11 giờ 25 phút cùng ngày (20.11), lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Ngọc ở dưới nước gần bờ và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.