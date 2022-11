Quảng Ngãi: Kẻ dùng súng bắn người tại quán nhậu ra trình diện

Sáng 23.11, Công an H.Bình Sơn cho biết, sau khi ra quyết định truy tìm người dùng súng bắn tại một quán nhậu trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn đã phối hợp công an các địa phương tổ chức lực lượng truy tìm, đồng thời vận động gia đình đưa người bị truy tìm ra trình diện.

“Sau 5 ngày lẩn trốn, đến ngày 22.11, Phạm Quang Thịnh (26 tuổi, trú thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, H.Bình Sơn) đã đến Công an H.Bình Sơn trình diện”, Công an H.Bình Sơn cho biết thêm.

Trong quá trình làm việc với Công an H.Bình Sơn, Phạm Quang Thịnh thừa nhận hành vi sử dụng súng trong vụ đánh nhau xảy ra trong đêm 17.11 tại quán nhậu ở khu dân cư Đông Nam, TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.





Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 17.11, một nhóm thanh niên đánh nhau nghi có sử dụng súng tại một quán nhậu ở khu dân cư Đông Nam, TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn. Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Bình Sơn đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, xác minh.

Đến ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn đã ra quyết định truy tìm người đã dùng súng trong lúc đánh nhau, đồng thời đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp truy tìm.