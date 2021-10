Quảng Ngãi: Mưa lớn, người dân chạy xe máy về quê được lo nơi ăn, chốn nghỉ

Chiều 7.10, ông Hà Hoàng Việt Phương, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, từ tối 6.10 đến sáng 7.10, ở Quảng Ngãi có mưa lớn, chính quyền thành phố và các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ nơi ăn, ở cho hàng chục người dân từ TP.HCM về quê bằng xe máy di chuyển ngang qua địa bàn.

Cụ thể, khi đến địa phận TP.Quảng Ngãi, đoàn người gặp mưa lớn, trong đó có rất nhiều em nhỏ, phụ nữ mang thai…, nên phải tá túc các hiên nhà ven đường, các cây xăng dầu.

Đến 0 giờ ngày 7.10, công an và các cấp chính quyền đã đưa tất cả những trường hợp này về khu cách ly ở Trường THCS Quảng Phú, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi để tạm nghỉ ngơi, chờ hết mưa. "TP.Quảng Ngãi đã lo cơm nước cho tất cả số bà con tạm trú nói trên", ông Phương nói.





Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân đi xe máy về quê ngang qua địa bàn, trên đường tránh qua TP.Quảng Ngãi, có thêm điểm tiếp tế nhu yếu phẩm. Tại H.Bình Sơn, Văn phòng UBND huyện này cùng Huyện đoàn Bình Sơn, Hội Liên hiệp thanh niên VN H.Bình Sơn cũng bố trí 2 điểm hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm… cho người dân đi xe máy về quê ngang qua địa bàn.

Những ngày qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí lực lượng công an ở đèo Bình Đê (giáp ranh tỉnh Bình Định) để hướng dẫn đường đi cho người dân về quê bằng xe máy khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được an toàn. Trong những ngày tới, nếu gặp những trường hợp khó khăn về chỗ ăn ở, thì Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo điều kiện bố trí cho họ có nơi ở tạm thời, nhất là trong thời điểm đang có áp thấp nhiệt đới gây mưa gió như hiện nay.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trích 100 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ cho người dân khi họ từ các tỉnh, thành phố phía nam trên đường chạy xe máy về quê khi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.