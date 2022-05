Quảng Trị: Bắt được 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ sau 3 tháng truy nã

Chiều 19.5, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khoảng 3 tháng truy lùng, lực lượng chức năng thuộc Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) đã bắt giữ Đoàn Trân (50 tuổi, trú khối 3A, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 12.5, cũng lực lượng này phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú thôn An Nha, H.Gio Linh, Quảng Trị) tại khu vực rừng núi thuộc xã Ba Lòng (H.Đakrông, Quảng Trị).

Tiềm và Trân là 2 bị can đã khoét tường buồng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an H.Cam Lộ rồi trốn khỏi nơi giam giữ vào rạng sáng 20.2. Trong đó, bị can Tiềm bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy", còn bị can Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 11 kg ma túy vào tháng 12.2021.

Ngày 22.2, Công an H.Cam Lộ đã ra quyết định truy nã hai bị can Nguyễn Văn Tiềm và Đoàn Trân. Theo đại tá Thanh, đây là 2 bị can đặc biệt nguy hiểm. Nhất là Đoàn Trân, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ đã ẩn náu ở khu vực rừng núi, sau đó đi bộ ra đường lớn, đón xe vào tận TP.HCM tiếp tục lẩn trốn.