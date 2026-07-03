Năm 2026, khi tỉnh Quảng Trị mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, Lễ hội Vì hòa bình trở thành sự kiện văn hóa, chính trị mang tầm quốc gia, gửi đi thông điệp "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình". Chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt nhiều tháng, tiếp nối thành công của kỳ lễ hội đầu tiên năm 2024, không chỉ tôn vinh giá trị của hòa bình mà còn khẳng định vị thế mới của Quảng Trị trên bản đồ du lịch, văn hóa và hợp tác quốc tế.

Đó cũng là dịp để nhìn lại hành trình đặc biệt của một vùng đất mà mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi, mỗi con đường đều đang kể một câu chuyện về sự hồi sinh.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 THANH LỘC

Quảng Trị cũ từng là giới tuyến quân sự tạm thời tại vĩ tuyến 17, nơi dòng Bến Hải và cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của khát vọng thống nhất đất nước. Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, địa đạo Vịnh Mốc,... đã trở thành những địa chỉ đỏ thiêng liêng trong hành trình tri ân của hàng triệu người Việt Nam.

Trong khi đó, Quảng Bình cũ là vùng đất "hai giỏi", nơi tuyến lửa từng hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn trong chiến tranh. Hang Tám Cô, phà Long Đại, đường 20 Quyết Thắng, bến phà Xuân Sơn hay những trọng điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại đều là những ký ức không thể phai mờ về một thời khói lửa.

Hai vùng đất, hai dấu ấn lịch sử, giờ đây cùng hòa vào một không gian phát triển chung, tạo nên một Quảng Trị mới, nơi ký ức chiến tranh không bị lãng quên, mà được gìn giữ để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị vô giá của hòa bình.

Bộ nhận diện Lễ hội Vì hòa bình năm 2026

Nếu chiến tranh từng khiến Quảng Trị trở thành một trong những vùng đất chịu nhiều đau thương nhất Việt Nam, thì chính hòa bình đang tạo nên bản sắc mới cho địa phương.

Không chỉ là điểm đến của các hoạt động tri ân, Quảng Trị còn là nơi diễn ra nhiều chương trình giao lưu quốc tế, hoạt động ngoại giao nhân dân, hợp tác rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Những việc làm bền bỉ ấy đã biến vùng đất từng là chiến trường ác liệt thành biểu tượng của hòa giải, hợp tác và phát triển.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tri ân các anh hùng liệt sĩ được thực hiện trang nghiêm trên mảnh đất Quảng Trị này Bá Cường

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 cũng được xây dựng trên tinh thần đó. Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư, giao lưu quốc tế và các chương trình cộng đồng, nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Một điểm đặc biệt là lễ hội được tổ chức xuyên suốt nhiều tháng, với thông điệp "hòa bình không có điểm kết thúc".

Phía nam Quảng Trị với những địa danh Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị, sân bay Tà Cơn… in dấu trong tiềm thức bao người Bá Cường

Sau hợp nhất, Quảng Trị không chỉ rộng hơn về không gian địa lý mà còn phong phú hơn về tài nguyên du lịch.

Ở phía bắc là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống hang động kỳ vĩ được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Đá Nhảy, suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối... tạo nên những trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc.

Ở phía nam là Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ, địa đạo Vịnh Mốc, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải cùng hệ thống các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng.

Du lịch hang động là một điểm nhấn của tỉnh Quảng Trị mới. OXALIS

Giữa hai vùng là dãy Trường Sơn hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh, những bản làng đồng bào dân tộc thiểu số cùng tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, kết nối không gian sinh thái, văn hóa và lịch sử thành một hành trình liền mạch.

Sự đa dạng ấy tạo nên lợi thế hiếm có: Trong cùng một chuyến đi, du khách có thể khám phá hang động hàng triệu năm tuổi, nghỉ dưỡng bên biển xanh, trải nghiệm văn hóa bản địa và lắng lòng trước những địa chỉ lịch sử thiêng liêng.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, thông điệp hòa bình càng trở nên có ý nghĩa. Quảng Trị lựa chọn kể câu chuyện của mình không bằng những đau thương, mà bằng sự hồi sinh; không chỉ nhắc nhớ quá khứ, mà còn hướng đến tương lai. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này.

Từ một địa danh từng gắn với bom đạn, Quảng Trị đang từng bước trở thành điểm hẹn của những sự kiện quốc tế, của du lịch di sản, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch hòa bình.

Phía bắc Quảng Trị những địa chỉ đỏ như Hang Tám Cô, bến phà Gianh, bến phà Long Đại… cũng nhắc nhớ nhiều người về năm tháng hào hùng Nguyễn Phúc

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện văn hóa. Đó còn là lời mời gọi bạn bè trong nước và quốc tế đến với một Quảng Trị mới - nơi những dòng sông không còn chia cắt, những cây cầu chỉ còn mang ý nghĩa kết nối, nơi ký ức chiến tranh được gìn giữ để nuôi dưỡng khát vọng hòa bình.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 cho biết lễ hội mang theo kỳ vọng lớn hơn, sâu sắc hơn: từng bước định hình Quảng Trị trở thành "Không gian văn hóa vì hòa bình" của Việt Nam và vươn tầm quốc tế. "Chúng tôi mong muốn lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch hay hoạt động tưởng niệm đơn thuần, mà trở thành diễn đàn kết nối các giá trị nhân văn, nơi lan tỏa khát vọng hòa bình, tinh thần hòa giải, hợp tác và phát triển bền vững. Qua đó, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc và giàu khát vọng vươn lên", ông Tân nhấn mạnh.