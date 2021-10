Quảng Trị: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Sáng nay 2.10, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, liên quan đến ca mắc Covid-19 là ông L.P.T (37 tuổi, trú thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, H.Cam Lộ).

Ông L.P.T làm nghề lái xe, trước đó nhập cảnh trái phép, khai báo không trung thực.

Liên quan đến việc có khởi tố bị can đối với ông L.P.T hay không, một lãnh đạo Công an H.Cam Lộ cho biết hiện ông T. đang điều trị Covid-19, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung chống dịch nên việc khởi tố bị can (nếu có) sẽ thực hiện sau.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông L.P.T được công bố dương tính Covid-19 từ tối 27.9. Ông T. khai báo quanh co về dịch tễ; khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, trích xuất camera tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa) thì phát hiện ông xuất cảnh qua Lào ngày 15.6, nhưng không tìm được hình ảnh của ngày về.

Hôm 29.9, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cũng đã giao Công an tỉnh làm rõ mục đích, tính không trung thực của ông T. trong quá trình khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh, củng cố hồ sơ để khởi tố nếu xác định vi phạm.

Đáng chú ý, liên quan đến ca bệnh này, đã có gần chục ca bệnh F0 đã được ghi nhận.

Do 2 người con của ông T. học tại Trường mầm non Hoa Sen và Trường tiểu học - THCS Cam Thủy (xã Cam Thủy) nên từ tối 27.9 đã có 59 học sinh, 6 giáo viên tại 2 trường này phải ở lại trường chờ kết quả xét nghiệm. Sau đó, chiều 28.9, tất cả nhóm học sinh và giáo viên này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên H.Cam Lộ, cho đến nay.

Theo ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó chủ tịch UBND H.Cam Lộ, do học sinh mẫu giáo, tiểu học đi cách ly tập trung nên địa phương khuyến khích phụ huynh đi cùng để hỗ trợ, chăm sóc nhưng phải đảm bảo không để lây nhiễm chéo.

Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Trị đã phải quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với xã Cam Thủy từ ngày 28.9 (và áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn H.Cam Lộ) để khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.