Quảng Trị: Ngư dân nhặt 7 gói ma túy trôi dạt trên biển

Ngày 25.11, thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ, quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết 4 ngư dân trên địa bàn vừa phát hiện và vớt 7 gói chứa chất rắn màu trắng nghi ma túy, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc đi biển đánh cá ở vị trí cách bờ biển thôn Đông Tân An (xã Hải An, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) khoảng 3,4 hải lý, nhóm ngư dân gồm: Nguyễn Văn Hưng (36 tuổi), Phan Văn Chuẩn (41 tuổi), Lê Công Văn (26 tuổi) và Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, cùng trú thôn Đông Tân An) phát hiện 1 bao tải chứa một số bao ni lông màu xanh chưa xác định số lượng đang trôi dạt.





Vớt lên và kiểm tra, các ngư dân phát hiện có 7 gói màu xanh chứa tinh chất màu trắng nên đã đưa vào Đồn Biên phòng Hải An trình báo, giao nộp.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ cho biết, qua kiểm tra xác định tinh chất màu trắng bên trong 7 gói này là ma túy. Hiện Đồn biên phòng đang cùng các lực lượng chức năng phối hợp xử lý.