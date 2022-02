Quảng Trị: Sai phạm liên quan đất đai, 1 Chủ tịch HĐND phường bị bắt

Ngày 17.2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Bá Thi, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.5 (TP.Đông Hà) để điều tra sai phạm liên quan đến quản lý đất đai.

Ông Thi bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, trong quản lý đất đai, thời điểm ông đang đương chức Phó chủ tịch UBND P.5.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhận đơn tố cáo của người dân đối với ông Thi vì liên quan đến sai phạm về đất đai. Bước đầu xác định vào năm 2016, khi còn làm Phó chủ tịch UBND P.5, ông Thi đã xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của một hộ gia đình ở địa bàn phường nhưng có sai phạm.





Hôm qua 16.2, cơ quan công an đã tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Thi và công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Thi. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.