Quảng Trị: Truy nã 2 bị can khoét tường, trốn khỏi trại tạm giam

Ngày 22.2, nguồn tin từ Công an H.Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị đang truy nã 2 bị can khoét tường, trốn khỏi trại tạm giam.

Đó là bị can Nguyễn Văn Tiềm (20 tuổi, trú thôn An Nha, xã Gio An, H.Gio Linh), bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điều 249, Bộ luật Hình sự và “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự.

Và bị can Đoàn Trân (50 tuổi, trú khối 3A, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa), bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điều 250 Bộ luật Hình sự và “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự.

Cả 2 bị can này được xác định đã khoét tường trại tạm giam Công an H.Cam Lộ rồi bỏ trốn vào rạng sáng 20.2.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 ngày 1.12.2021, tại Km20+293 Quốc lộ 9, đoạn thuộc địa bàn thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, H.Cam Lộ), lực lượng đánh án gồm Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 người đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.





Hai nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy gồm Văn Ngọc Đức (29 tuổi), Trần Xuân Tâm (41 tuổi, cùng trú TT.Khe Sanh). Tang vật thu giữ 11 kg chất tinh thể rắn màu trắng, là ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án tiếp tục giữ Đoàn Trân. Trân được xác định là người điều khiển xe máy BS 74H1 - 272.69 vận chuyển ma túy từ TT.Khe Sanh để giao ma túy cho Đức và Tâm. Nguyễn Văn Tiềm cũng bị bắt sau đó liên quan đến vụ án ma túy.