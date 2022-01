Quật ngã kình địch Juventus, Inter Milan đoạt Siêu cúp nước Ý đầu tiên sau 11 năm

Inter Milan đã áp đảo hoàn toàn trong suốt 120 phút trận Siêu cúp nước Ý, khi kiểm soát bóng lên đến 67% so với chỉ 33% của Juventus, sút nhiều hơn gấp đôi (19 so với 8) có đến 7 quả phạt góc so với 2 của Juventus.

Sự vượt trội này giúp đoàn quân của HLV Simone Inzaghi không nao núng bất chấp việc McKennie ghi bàn mở tỷ số ở phút 25 sau đường kiến tạo của Alvaro Morata.

Sức ép khủng khiếp của lối chơi tấn công khoáng đạt mà Inter Milan áp đặt lên phần sân Juventus, trong ngày sân nhà San Siro được mở cửa đón 50% sức chứa, đã giúp họ nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 35.

Kinh nghiệm của Edin Dzeko đã giúp anh đánh lừa hậu vệ Mattia De Sciglio để kiếm về quả phạt đền, giúp Lautaro Martinez dễ dàng đánh bại Mattia Perin trên chấm 11 m, quân bình tỷ số 1-1.

Phần còn lại của trận đấu, Juventus chấp nhận yếu thế và chủ yếu co về phòng ngự, thậm chí suốt 120 phút chỉ tung ra đúng 2 cú sút trúng đích trong khi con số đấy của Inter Milan là 7.

Những tưởng nỗ lực "chịu đấm ăn xôi" của Juventus tỏ ra hiệu quả thì đến những giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ, hàng thủ chơi thiếu tập trung đã hại thầy trò HLV Max Allegri, giúp cầu thủ vào sân thay người Alexis Sanchez ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 cho Inter Milan.





"Nhà vô địch càng chơi càng hay và sẽ làm được những điều không ai có thể làm được. Hôm nay, chúng tôi giống như vậy. Tôi nghĩ tôi được đá chính vì đang "vào phom".

Tôi tôn trọng HLV trưởng nhưng tôi khát khao được chiến thắng. Tôi có cảm giác mình đang như một con sư tử bị nhốt trong lồng", Alexis Sanchez phấn khích chia sẻ trên Mediaset sau trận đấu.

Chiến thắng này giúp Inter Milan có Siêu cúp nước Ý lần thứ 6 trong lịch sử, và lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Simone Inzaghi nhận cúp bạc này trong khi HLV Max Allegri lỡ mất danh hiệu đầu tiên để vực dậy thành tích khốn khổ trong lần thứ 2 trở lại dẫn dắt Juventus.

Tại mặt trận Serie A, Juventus đang chơi như gà mắc tóc và tạm xếp ngoài khu vực đoạt vé dự Champions League, kém đội đầu bảng Inter Milan đến 11 điểm.

Trong khi đó, Inter Milan đang bức tốc như một chiếc Ferrari với 8 chiến thắng liên tiếp, để tạm hơn đội xếp nhì là AC Milan 1 điểm dù trong tay vẫn còn 1 trận chưa đấu.