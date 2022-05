Quyền Linh giữ lời hứa đến tận nhà tặng 20 xe lăn cho chàng trai khuyết tật

Trong tập 20 Hát cho ngày mai, thí sinh Đặng Hoàng An khiến khán giả xúc động trước tấm lòng dành cho cộng đồng và nghị lực vươn lên số phận. Vốn là một giảng viên đại học, nam thí sinh bất ngờ bị tai nạn khiến anh mất đi đôi chân. Sau biến cố đó, Đặng Hoàng An càng khát khao được sống và trao năng lượng tích cực tới những người chung cảnh ngộ.

Đến với chương trình Hát cho ngày mai, Đặng Hoàng An mong muốn dùng hết số tiền giành được để mua 20 chiếc xe lăn tặng cho các hoàn cảnh khuyết tật tại quê hương Long An. Cảm động trước tấm lòng của chàng trai này, MC Quyền Linh và chương trình đã quyết định tặng 20 chiếc xe lăn và mua bảo hiểm y tế cho bố của Hoàng An như nguyện vọng của anh. Còn phần thưởng 25 triệu đồng mà nam thí sinh mang về được từ chương trình, MC Quyền Linh khuyên Hoàng An tặng lại cho gia đình.

Mới đây, MC Quyền Linh và ê-kíp chương trình Hát cho ngày mai đã lên đường tới xã Long Định (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để thực hiện lời hứa của mình.

“Mặc dù Hoàng An bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng không vì điều đó mà chùn bước trước cuộc sống cũng như các công việc thiện nguyện. Giữ đúng lời hứa, Quyền Linh và nhà tài trợ đã tới nhà của Hoàng An để tặng 20 chiếc xe lăn. Con đường rất xa, tìm được con hẻm này cũng rất khó, chúng tôi đã di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm được tới nơi”, MC Quyền Linh chia sẻ.

Vừa bước vào nhà Hoàng An, khung cảnh trước mắt là các cô, các chú lớn tuổi đang ngồi đợi Quyền Linh khiến nam MC không khỏi xúc động. Tất cả mọi người đều vui mừng, vỗ tay nhiệt tình trước sự xuất hiện của diễn viên Đồng tiền xương máu. Không chỉ thế, các cô chú còn “bẹo má”, ôm hôn và cho biết đã tới nhà Hoàng An từ rất sớm vì nghe tin có nam nghệ sĩ ghé thăm. "Ở dưới này mọi người hâm mộ Quyền Linh lắm mà chưa có cơ hội gặp mặt”, mọi người chia sẻ.

Nhận được 20 chiếc xe lăn, Đặng Hoàng An tâm sự: “Ngày hôm nay em rất vui vì ước mơ và mong muốn của mình đã thành hiện thực. Được anh Quyền Linh và nhà tài trợ đã đem 20 chiếc xe lăn này xuống để giúp cho những người cùng cảnh ngộ với em khiến em rất hạnh phúc. Em xin đại diện cho mọi người rất biết ơn chương trình Hát cho ngày mai, anh Quyền Linh và nhà tài trợ đã hỗ trợ xe, giúp họ đỡ vất vả hơn trong cuộc sống”.