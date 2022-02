Quyền Linh nghẹn ngào nhìn lại những ngày chống dịch: 'Đó là sự ám ảnh'

Quyền Linh là một nghệ sĩ hoạt động năng nổ trong giai đoạn dịch bệnh. Suốt mấy tháng giãn cách, thay vì ở nhà bên gia đình, nam diễn viên chọn cách lao vào tâm dịch để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh MC Hát cho ngày mai mang quần jean, áo thun đi dép tổ ong khuân vác từng bao gạo, ăn vội ly mì… khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chia sẻ với Thanh Niên về những tháng ngày không quên đó, Quyền Linh nói đóng góp của mình “không là gì" so với hàng triệu người ngoài kia. Bản thân nam nghệ sĩ quan niệm “giúp được càng nhiều người càng tốt". Ông xã doanh nhân Dạ Thảo nhớ lại: “Một ngày tôi đi được vài chục địa điểm cấp độ nặng, trợ cấp cho họ nhu yếu phẩm, thuốc men thì mình càng hạnh phúc. Tôi tranh thủ ăn trên xe để đi được nhiều hơn. Như bữa nay mình giúp được 5 khu, bữa sau 6 khu, bữa sau nữa là 10 khu. Nhưng càng ngày, con số càng thấp lại vì giăng dây. Có những chốt mình xin được, nhưng có những chốt khóa luôn, không thể đi nên mình phải tìm cách khác. Người được giúp hạnh phúc 1 thì tôi hạnh phúc 10. Vậy thì tại sao tôi lại không đi”.

Theo tiết lộ của Quyền Linh, trong giai đoạn dịch, anh xuống hơn 12kg. Nguyên nhân là vì nam diễn viên thiếu ngủ, ăn uống thất thường vì bận giúp đỡ người dân. Song đối với nam nghệ sĩ, đó là điều anh thấy mình “được" nhiều hơn “mất". “Vì khi ốm lại thì tôi đẹp hơn. Trong khi hồi đó, tôi tìm mọi cách để ốm nhưng không được”, Quyền Linh nói. Nam nghệ sĩ chia sẻ để có thể xông pha vào tâm dịch, anh đã phải đấu tranh nhiều. Bởi lẽ bản thân còn gia đình, vợ con… “Thật ra khi đi thì tôi đã chấp nhận nên cũng không lo cho mình. Tôi chỉ lo cho người ở lại. Chẳng may mình bị gì thì nó sẽ như thế nào? Ban ngày tôi cứ lao vào tâm bão, nhưng đêm về tôi cứ suy nghĩ. Bây giờ nhìn lại, tôi không nghĩ tại sao mình lại có thể vượt qua giai đoạn kinh khủng đó”, anh bồi hồi.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Quyền Linh nói anh trở lại với công việc MC của nhiều chương trình. Nhưng đối với diễn viên Đồng tiền xương máu, anh thấy mùa dịch bận rộn hơn so với ngày thường. “Lúc đó tôi làm cho cộng đồng, xã hội nên cứ làm, chừng nào mệt lắm thì nằm trên xe ngủ. Còn bây giờ làm xong tôi về nhà còn có thời gian gặp mặt bạn bè, nên công việc giai đoạn này ít hơn. Mùa này tôi làm cho tôi, mùa dịch tôi làm cho cộng đồng. Nhưng mùa dịch tôi thấy hạnh phúc hơn, dù chẳng có thu nhập gì cả, thậm chí là mất tiền túi. Tôi đã chứng kiến một trong những giai đoạn lịch sử, thấy người khác đối diện giữa sự sống - cái chết. Đó là một trong những ký ức không thể nào quên”, anh dõng dạc nói.





Nhớ về khoảng thời gian đó, Quyền Linh kể anh luôn tìm cách vượt qua sợi dây để giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn. Đối với nam diễn viên, giai đoạn đó là sự ám ảnh, đến mức cứ mỗi đêm về anh đều không ngủ được. “Tôi cứ suy nghĩ xem ngày mai mình đi được bao nhiêu chỗ đây, có người nào đó phải ra đi hay không. Tôi cứ trăn trở mãi. Mùa dịch là sự ám ảnh kinh khủng, cứ nhắm lại là thấy người ra đi, thấy sự đau thương ngay trước mắt. Tôi cứ nghĩ mình có thể là người ra đi tiếp theo, không ai nói trước được điều gì vì Covid-19 không chừa một ai”.

Một trong những ký ức khiến Quyền Linh không thể nào quên chính là khoảnh khắc ẵm trên tay một F0 hay ngồi bên cạnh một bệnh nhân đã ra đi. Đối với anh, đó là những ký ức kinh khủng mà dù không muốn nhắc đến nhưng “cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh đó ùa về”. “Sau này, tôi được tiêm vắc xin thì mình tự tin để đi tiếp. Còn giai đoạn đầu kinh khủng lắm, vì mình chưa được tiêm. Tôi nhớ cảnh mình đứng trước Chợ Rẫy, đưa bạn vô thôi mà đã sợ rồi. Đúng là mùa giông bão. Một sự ám ảnh đeo bám mình trong thời gian rất lâu. Sau dịch rồi tôi vẫn nằm mơ mỗi đêm”, nam MC cho hay.

Có đi qua những ngày dịch, Quyền Linh hiểu và trân trọng hơn đối với lực lượng tuyến đầu. Chia sẻ thêm về điều này, anh cho hay: “Tôi mặc đồ bình thường đã khó chịu rồi, mà họ còn mặc đồ kín hơn tôi. Mình phải cảm ơn và không bao giờ quên được. Khi nhắc đến họ, tôi nghĩ đến lòng tôn vinh. Tôi gặp bác sĩ, những tình nguyện viên rất nhiều nên hiểu được sự hi sinh của họ. Họ đã phải chấp nhận để có thể vào tâm dịch. Tôi nghĩ đó còn là sự góp sức về mặt tinh thần. Chính người nghệ sĩ cũng là sự an sinh tinh thần rất lớn. Ngày nào tiếng còi xe, tiếng im lặng, tiếng khóc cũng phủ cả thành phố. Nghệ sĩ tới họ xua tan điều đó, mang lại tiếng cười cho mọi người. Đó là sự an sinh về tinh thần thì tại sao mình không đi”.

Quyền Linh thừa nhận khi bất chấp nguy hiểm để đi làm tình nguyện mùa dịch, anh cũng thấy có lỗi với gia đình. Nhất là khi anh không về tổ chức, vui chơi với con gái trong dịp sinh nhật. “Tôi thấy mình cũng có lỗi nhưng không vấn đề gì cả. Vì sau dịch chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tôi đi chơi với con nhiều hơn, tổ chức sinh nhật cho con lớn hơn và ngồi nói chuyện với con nhiều hơn. Biết đâu sau này, con tôi sẽ tự hào vì những gì ba đã làm. Đó chính là niềm vui mà tôi nghĩ sẽ xoá đi những lỗi lầm của mình trong mùa dịch”, Quyền Linh nói.