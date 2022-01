Quyền Linh nghẹn ngào trước lời trăn trối của người chồng khi bị nhiễm Covid-19

Tập 10 Hát cho ngày mai lên sóng ngày 30.1 trên kênh HTV7 có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt trong vai trò giám khảo. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh. Tập phát sóng tuần này là màn tranh tài của 3 thí sinh là anh Trương Trung Thành (tình nguyện viên tham gia chống dịch), anh Lại Đình Chiến (Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) và cô Hoàng Lương Đại (Tổ phó tổ dân phố 39, phường 5, quận Phú Nhuận).

Ngay khi cô Hoàng Lương Đại (đăng ký tham gia chương trình với tên Yến Đại) xuất hiện, Quyền Linh mở lời: “Tổ trưởng, tổ phó là vất vả lắm mà bị người dân mắng vốn cũng nhiều. Giai đoạn phát trợ cấp cho dân là tổ phó, tổ trưởng cũng mệt mỏi lắm đúng không chị? Chị có bị mọi người trách không?”. Trước câu hỏi của nam MC, cô Yến Đại cho hay: “Đại nói Quyền Linh nghe, Đại bị chửi không ghe tàu nào chở hết. Nhưng mà thôi, chuyện đó cũng qua rồi”.

Hiểu được nỗi khổ tâm của nữ thí sinh, Quyền Linh bày tỏ sự cảm thông. Anh giải thích rằng các tổ trưởng, tổ phó hỗ trợ trong giai đoạn dịch xuất phát từ tấm lòng chứ không được nhận lương nhà nước như nhiều người nghĩ. “Đôi khi, họ được tiền phụ cấp xong cũng lo cho người khác luôn. Mà nhờ có người đứng trực chốt nên các đơn vị, tổ chức thiện nguyện mới mang lương thực tới đó được. Và các tổ phó, tổ trưởng cũng là người tiếp nhận lương thực rồi chuyển vào cho dân vì lúc đó các con hẻm đã bị giăng dây cách ly hết rồi, xe không vào được”, diễn viên Đồng tiền xương máu nói thêm.

Tiếp lời, cô Yến Đại chia sẻ thêm rằng hai vợ chồng khi tham gia chống dịch là đã biết trước sau gì mình cũng dính Covid-19. “Buổi trưa, nắng chang chang nhưng ông xã vẫn không chịu cho Đại ra thay phiên để vào ăn cơm mà chờ cơm của Ủy ban phát rồi ngồi chỗ chốt ăn luôn. Một ngày nọ ảnh bị cảm, bảo chắc chắn mình bị nhiễm bệnh rồi nên nói lời trăn trối nghe tội lắm. Ảnh bảo: “Em ơi, chìa khóa xe của anh, anh để trong chiếc ví da, em lấy em và con đi. Còn hai cái điện thoại của anh, em một cái, con một cái làm kỷ niệm chứ anh đi không biết chừng nào anh về”. Ảnh nói xong ảnh đi xét nghiệm thì bị dính Covid-19 thật, lúc đó Đại tuyệt vọng, không nhớ gì nữa hết trơn. Người ta bị nhiễm thì mất vị giác, còn Đại không bị nhiễm nhưng Đại mất luôn trí nhớ. Đại phải trùm chăn khóc một mình trên lầu để không cho con biết vì sợ con đau lòng”, nữ thí sinh kể lại.





Sau vài ngày cách ly ở chỗ mới, chồng cô Đại gọi điện về báo tình hình đã ổn, không còn sốt nhiều. Lúc đó, nữ thí sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức gọi điện xin đi hỗ trợ chống dịch, nhưng gọi xong mới nhớ mình vẫn đang là F1 và cần phải cách ly. Chia sẻ về quyết định tham gia chống dịch của mình, cô Yến Đại cho biết dù đã lớn tuổi nhưng cô đã cùng chồng ra trực chốt ở đầu hẻm suốt mấy tháng trời. Lúc đầu, nhiều người cho rằng vợ chồng “tài lanh” nhưng sau một thời gian thì ai cũng hiểu nên bắt đầu tiếp tế cơm, nước khiến cô xúc động.

Lắng nghe câu chuyện này, Thanh Hằng bộc bạch: “Nghe những lời tâm sự của Đại thì tôi thấy ở vợ chồng Đại có một tấm lòng tốt. Mình làm việc xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành thì chắc chắn sẽ được đền đáp lại và giá trị của sự hi sinh đó càng cao quý hơn nữa”. Ca sĩ Cẩm Ly cũng bày tỏ sự thương cảm cho những hiểu lầm của vợ chồng cô Đại và hi vọng mọi người sẽ hiểu cho những hi sinh của những tổ trưởng, tổ phó.

Đến với chương trình Hát cho ngày mai, cô Yến Đại thể hiện ca khúc Trở lại Bạc Liêu của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Sau màn trình diễn, Thanh Hằng nhận xét: “Giọng ca của chị rất chắc và phong cách biểu diễn của chị cũng tự nhiên lắm”. Ca sĩ Cẩm Ly trầm trồ trước giọng hát cũng như cách nhấn nhá của nữ thí sinh. Trong khi đó, MC Quyền Linh khen nữ tình nguyện viên chống dịch hát và biểu diễn hay như một ca sĩ, diễn viên. Với màn thể hiện này, cô Đại vượt qua hai thí sinh khác, giành quyền song ca với NSƯT Thanh Hằng và nhận về giải thưởng 30 triệu đồng.