Kể từ khi phát hành - tháng 5.2023 đến nay, MV Nấu ăn cho em của Đen đã mang về hơn một tỉ đồng doanh thu từ lượt nghe của khán giả. Toàn bộ số tiền này đã được Đen gửi đến Trung tâm Nguồn lực tình nguyện Việt Nam để phân bổ đến các điểm trường. Theo Đen, anh và ê kíp thực hiện MV rất hạnh phúc, "không chỉ vì bài hát được đón nhận, mà bản thân Đen thấm thía thêm bài học về lòng nhân ái và sự đoàn kết của con người VN. Vô vàn người trong xã hội từ mọi độ tuổi, tầng lớp đều mong muốn mang những điều tốt nhất đến các em nhỏ. Và thông qua những hành động, việc làm đơn giản, chúng ta đều đang cùng nhau cố gắng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn".

Hình ảnh trong MV Nấu ăn cho em của Đen Flex Films

Khi thực hiện MV Nấu ăn cho em, Đen chia sẻ giản dị: "… cảm thấy viết nhạc để quyên tiền từ thiện là một cách làm hay", "thấy hay thì làm thôi". Song, những gì MV tạo ra, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, đã cho thấy hiệu ứng mạnh mẽ của nó khi nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm xã hội, Đen có nghĩ thế?

Đen đã thực sự sửng sốt khi liên tục được team Nuôi Em cập nhật số lượng các em nhỏ được nhận nuôi cơm. Lúc ban đầu bắt tay vào làm, thực sự Đen chỉ làm cho thoả niềm mong mỏi của mình chứ không hề tính toán để tạo ra làn sóng nào cả. Nhưng đúng như chị nói, qua đó mới thấy được vai trò của văn hóa nghệ thuật trong đời sống, và bản thân Đen cũng hiểu ra trách nhiệm của người làm nghệ thuật như mình.

Đen luôn nghĩ rằng được cộng đồng ủng hộ thì người nghệ sĩ phải đáp lại cộng đồng bằng những sự chia sẻ. Những điều Đen đang làm không phải từ thiện, mà là phục vụ cho cộng đồng. Và Đen mừng vì sự phục vụ của mình phần nào đó có ích cho cộng đồng, xã hội.

Phát biểu trong các buổi nhận giải, Đen thường nói: không có gì to tát, bình thường thôi, chỉ là may mắn… Nhưng đến Nấu ăn cho em, Đen là nghệ sĩ liên tiếp có 16 MV nhanh chóng vào top 1 trending YouTube Việt Nam - đó không thể là may mắn hay bình thường nữa…

Chính bởi có những thành tích như vậy mà Đen mới lại càng thấy mình may mắn. Đen luôn cố gắng phóng tầm mắt ra rộng nhất có thể, khi đó Đen thấy ngoài kia có vô vàn người tốt đẹp, tài giỏi và đang ngày ngày cống hiến trên mọi phương diện của đời sống và bản thân Đen đang học hỏi họ rất nhiều. Đen biết mình và âm nhạc của mình may mắn xuất hiện ở một giai đoạn mà nhạc rap được công chúng mở lòng đón nhận.

"Thông qua những hành động, việc làm đơn giản, chúng ta đều đang cùng nhau cố gắng để cuộc sống trở nên tốt và đẹp hơn..."

Flex Films

"Nấu cho các em ăn dù ta không là đầu bếp giỏi", nghe câu này, khán giả hẳn rất muốn biết một Đen Vâu chăm lo cho bữa cơm của mình thế nào?

Trước đây, có một khoảng thời gian Đen phụ bếp ở quán cơm bình dân của một người chú. Khoảng thời gian đó cho Đen nhiều kinh nghiệm về bếp núc, chủ yếu là những món ăn hằng ngày nên đối với Đen, việc nấu một bữa cơm gia đình khá là dễ dàng, có điều là bài trí không đẹp được như nhà hàng thôi. Hy vọng có dịp được mời quý anh chị phóng viên một bữa cơm Đen nấu để xem anh chị chấm được mấy điểm nhé (cười).

Không biết những bữa cơm của Đen bây giờ có "mùi ký ức" - từ những bữa cơm mẹ nấu ngày xưa?

Cách ăn uống của Đen rất thuần Việt: cá kho, trứng rán, rau muống luộc, dưa cà muối… Và do sinh ra trong một gia đình lao động nên Đen có thói quen ăn rất nhiều cơm cho nó… chắc dạ (cười). May mắn là cho đến bây giờ Đen vẫn còn được ăn cơm mẹ nấu sau mỗi lần đi làm xa về, nên cái "mùi ký ức", "mùi Việt" đó vẫn hiện hữu rõ rệt trong căn bếp và trên mâm cơm của gia đình Đen.

Ký ức của Đen về hình ảnh người mẹ trong gian bếp hẳn là rất "ấp iu nồng đượm"! Hỏi vui một chút, sau MV Nấu ăn cho em, Đen có nấu ăn cho mẹ nhiều hơn không?

Đen vẫn ở cùng ba mẹ, nên hình ảnh mẹ ngày xưa hay bây giờ vẫn cứ như thế, vẫn tảo tần chăm sóc các con và như mọi bà mẹ VN khác, luôn lo lắng con cái của mình rời nhà là bỏ bê cơm nước. Thú thật, cũng do công việc giờ giấc đảo lộn, làm đêm nhiều và ngủ dậy trễ nên khi về nhà Đen vẫn được mẹ nấu cho ăn. Đen đang trong quá trình thay đổi giờ giấc sinh hoạt để có thể làm được nhiều việc hơn khi ở nhà.

Theo Đen, trong gia đình, mỗi người phải biết chia sẻ công việc nhà với nhau Đại Ngô

Với Đen, việc người phụ nữ vào bếp và mình – người đàn ông chuẩn bị một bữa ăn, khác nhau ra sao? Đen có thích người phụ nữ (của mình sau này chẳng hạn) vào bếp không, hay ngược lại – mình sẽ là người nấu ăn cho "em"?

Thực ra, đàn ông lâu lâu vào bếp một lần thì thấy lạ, chứ nếu họ đều đặn vào bếp thì cũng không có gì phải bàn. Với Đen, đàn ông hay phụ nữ vào bếp cũng không có gì khác nhau cả. Nhịp sống hiện đại khiến phụ nữ bận rộn và phải cáng đáng nhiều hơn. Vì vậy trong gia đình, mỗi người phải biết chia sẻ công việc nhà với nhau. Trong nhà Đen, mẹ nấu cơm thì ba phụ bếp. Vừa nhanh mà lại vừa vui.

Cũng từ "Nấu ăn cho em", mở rộng hơn một chút, Đen nghĩ gì về "nam nữ bình quyền"?

Đen coi sự bình quyền là điều hiển nhiên. Xã hội được tạo nên bởi cả nữ giới và nam giới, và không có bất kỳ một lý do gì để người phụ nữ không được hưởng các quyền như một người đàn ông. Ở một số khía cạnh như sức khỏe, Đen thấy phụ nữ còn vất vả hơn đàn ông rất nhiều và họ rất đáng được nâng niu, trân trọng.

Lời chúc Đen dành cho phái nữ trong ngày 8.3 sẽ là...

Nhân dịp 8.3, Đen xin chúc các mẹ, các cô, các chị các em luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc và những niềm vui sẽ ngập tràn trong đời sống của mọi người, để được sống rạng ngời như những đóa hoa!