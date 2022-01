Rapper Mỹ Wavy Navy Pooh bị bắn thảm khốc

Rapper Wavy Navy Pooh (28 tuổi), tên thật là Shandler Beaubien đã bị chặn xe vào hôm tối 14.1. Anh đang lái một chiếc Toyota Camry vào thời điểm được cho là xảy ra vụ nổ súng, theo cảnh sát địa phương.

Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Miami nói rằng một bé trai một tuổi ngồi trên ghế ô tô phía trước và một bé trai năm tuổi ngồi sau xe cùng một phụ nữ. Họ đang tổ chức sinh nhật trên xe.

Cảnh sát Miami cho biết thêm kẻ xả súng được nhân chứng nhìn thấy trong chiếc Lexus màu xám, đồng thời xác nhận rằng hai đứa trẻ và người phụ nữ đi cùng nam rapper đều không hề hấn gì.

Wavy Navy Pooh nổi tiếng với ca khúc MIAMI (Murder is a Major Issue). MV ca khúc này được xem hơn 200.000 lần trên YouTube. MV có cảnh nam rapper vẩy một khẩu súng ngắn trong vụ án giết người được dàn dựng và cảnh quay thực tế của các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường một vụ xả súng.





Đây không phải lần đầu tiên rapper này bị bắn. Anh từng bị thương vào tháng 5.2020 sau khi trúng đạn ở đùi và chân. Vào thời điểm đó, Wavy Navy Pooh khai với cảnh sát rằng đã bắn trả để tự vệ sau khi một người lạ trong chiếc ô tô chạy ngang qua nổ súng vào anh ta.

Từ cuối năm 2021 đến nay, nước Mỹ ghi nhận hàng loạt vụ rapper là nạn nhân của bạo lực. Ngày 20.12.2021, Drakeo the Ruler tử vong sau khi hứng nhiều nhát đâm ở lễ hội âm nhạc Once Upon a Time ở Los Angeles. Big Wan bị bắn chết trong phòng ngủ ở tuổi 19 vào ngày 26.11.2021. Trước đó, ngày 17.11.2021, Young Dolph bị kẻ lạ mặt dùng súng bắn chết khi đang mua bánh quy tại cửa hàng bánh Makeda's Butter Cookies ở thành phố Memphis.