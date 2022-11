Retinol+Vitamin C: Cặp bài trùng hay kẻ hủy diệt trong tiến trình ngăn ngừa lão hóa da

Retinol có nên dùng chung với vitamin C - Giải đáp từ chuyên gia

Retinol là một dẫn xuất vitamin A, thường được sử dụng trong các sản phẩm chống lão hóa, giúp tái tạo, tăng sinh các tế bào da mới và collagen, làm đầy các nếp nhăn. Đồng thời cải thiện tình trạng mụn và lỗ chân lông to.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ làn da bằng cách trung hòa các gốc tự do, cải thiện tông màu và kết cấu da, giảm đốm đen. Đồng thời thúc đẩy sản xuất collagen và làm sáng da xỉn màu.

Vậy có thể kết hợp Retinol với Vitamin C trong cùng 1 chu trình chăm sóc da để tăng cường hiệu quả làm đẹp không? Theo các bác sĩ da liễu, sử dụng retinol và vitamin C cùng nhau sẽ mang lại làn da sáng mịn và tươi trẻ hơn. Vitamin C sẽ bảo vệ và hỗ trợ sản xuất collagen, còn retinol sẽ đổi mới tế bào da và kích thích collagen. Cả hai đều làm giảm sắc tố và tăng độ sáng cho da.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về thời điểm sử dụng vitamin C và retinol. Không kết hợp 2 hoạt chất này cùng một lúc vì điều này sẽ gây kích ứng cho da và không đạt hiệu quả cao như mong đợi. Lý do dẫn đến hiện tượng này là do yếu tố độ pH và độ hòa tan của hai thành này:

● Độ pH: Retinol hoạt động tốt nhất ở độ pH 5.0 - 6.0. Trong khi đó, Vitamin C hoạt động tốt ở độ pH 3,5 hoặc thấp hơn để có thể thâm nhập hiệu quả vào da. Vì retinol và vitamin C có khoảng cách lớn ở mức độ pH, nên nếu sử dụng 2 thành phần này cùng một lúc sẽ làm giảm độ pH của retinol và tăng độ pH của vitamin C. Điều này có thể dẫn tới việc retinol và vitamin C giảm tính hiệu quả khi sử dụng cho da.

● Độ hòa tan: Retinol hòa tan trong dầu, còn vitamin C tan trong nước. Dầu và nước không thể trộn lẫn và hoà tan với nhau. Điều đó có nghĩa là hỗn hợp sau kết hợp retinol và vitamin c cùng một lúc sẽ không thể thâm nhập vào da. Hai thành phần này sẽ không thể phát huy tác dụng vốn có.

Để tránh các tác dụng phụ như da bị kích thích, cũng như tận dụng được lợi ích mà retinol và vitamin C mang lại. Bạn có thể tham khảo một số cách kết hợp retinol và vitamin C cho da như sau: Thoa vitamin C trước Retinol khoảng 30 phút, vì vitamin C có độ pH thấp so với retinol; sử dụng retinol và vitamin C xen kẽ nhau vào mỗi buổi tối; hoặc sử dụng vitamin C vào buổi sáng và retinol vào buổi tối!

Hướng dẫn cách sử dụng liệu trình skincare retinol và vitamin C đạt hiệu quả chống lão hóa da trắng hồng

Như đã chia sẻ ở trên, vitamin C và Retinol có độ pH khác nhau. Nên nếu sử dụng cả hai hoạt chất này liền kề nhau và không để da có thời gian nghỉ thì chúng sẽ khó có được môi trường thuận lợi để phát huy tối đa công dụng dưỡng da. Tốt nhất bạn nên dùng 2 hoạt chất này trong chu trình skincare khác nhau:

● Dùng Vitamin C vào buổi sáng

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Khi sử dụng Vitamin C vào ban ngày, nó có thể hoạt động để bảo vệ da chống lại các yếu tố có hại như ô nhiễm, các gốc tự do, tia UV. Tuy nhiên, hãy lưu ý bạn bắt buộc phải kết hợp với kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại vitamin C khác nhau. Trong đó, tinh chất làm sáng da Image MD Restoring Power-C Serum luôn nằm trong top sản phẩm được yêu thích nhất. Tinh chất này được các chuyên gia hàng đầu tại Mỹ nghiên cứu thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare. Công thức kết hợp 20% Vitamin C, Vitamin E và 0.5% Ferulic Acid giúp vitamin C hoạt động ổn định và tối ưu hơn, không bị oxy hóa hay phân hủy như những loại vitamin C khác.

Ngoài ra, Image MD Restoring Power-C Serum còn kết hợp với phức hợp Axit Hyaluronic được tối ưu hóa, giúp khóa ẩm, khôi phục hàng rào bảo vệ, tăng cường độ săn chắc, mịn màng và đàn hồi cho da. Cùng thành phần Vitamin E giúp bảo vệ chống lại các tác nhân từ môi trường, dưỡng da trắng hồng vượt trội.





Chi tiết serum Image MD Restoring Power-C Serum chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi:

● Dùng Retinol vào buổi tối

Retinol sẽ giảm tác dụng trước ánh nắng mặt trời. Vì vậy, bạn nên dùng chúng vào buổi tối. Một gợi ý hoàn hảo mà bạn nên tham khảo đó là tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster. Sản phẩm này chứa nồng độ retinol cao 1.75%, giúp thúc đẩy tái tạo từng tế bào mới, làm mờ nám sạm, thâm mụn và phục hồi da căng mịn, săn chắc. Đồng thời làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện nếp nhăn nông đến sâu, cho gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân.

Đặc biệt, hãng dược mỹ phẩm Image Skincare sử dụng công nghệ bọc phân tử (Encapsulated Retinol) giúp Retinol này được bảo vệ trong quả cầu nhiều lớp. Nhờ đó khi xâm nhập vào da, retinol sẽ giải phóng từ từ, hạn chế tình trạng bề mặt da bị khô, bong tróc, mẩn đỏ, châm chích. Những người có da nhạy cảm vẫn có thể “bon chen” sử dụng tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster.

Ngoài Retinol, công thức của sản phẩm này còn chứa các loại dầu tự nhiên, nuôi dưỡng da hoàn hảo. Bao gồm: Dầu chùm ngây giúp giảm nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, phục hồi các tế bào hư tổn, làm mờ sẹo mụn, ngừa đốm nâu và giảm mụn. Dầu hắc mai biển giàu axit béo, vitamin A, C, E, omega 3, 6, 9 và chứa omega-7 quý hiếm; giúp làn da sáng mịn và cải thiện dấu hiệu lão hóa. Dầu hạt nho chống lại tác động của các gốc tự do, phục hồi và trẻ hóa da vượt trội.

Xem ngay và nhận ưu đãi khi sở hữu tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster:

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng kết hợp retinol và vitamin C

Khi thêm vitamin C và retinol vào chu trình dưỡng da hằng ngày, bạn nên chú ý thêm một số điều nêu dưới:

● Không phải nồng độ hoạt chất càng cao sẽ đạt hiệu quả càng nhanh. Bạn nên bắt đầu với nồng độ thấp trước để da có thể thích nghi, hạn chế kích ứng. Tuyệt đối không tự ý dùng sản phẩm nồng độ cao, mà cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi dùng.

● Về tần suất sử dụng, bạn nên bắt đầu thoa retinol 2-3 lần/tuần để da thích ứng rồi tăng dần lên.

● Nên dùng kem dưỡng ẩm để giảm kích ứng da do Retinol và Vitamin C gây ra, mang lại làn da mịn, tươi sáng, hạn chế bong tróc.

● Chống nắng kỹ càng vào ban ngày để tránh da bị tổn thương, tăng sắc tố, lão hóa nhanh.

● Nếu sử dụng BHA và AHA thì bạn nên sử dụng riêng lẻ. Vì 2 hoạt chất kết hợp với retinol sẽ gây kích ứng da.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được cách sử dụng Vitamin C và Retinol. Để 2 thành phần “vàng” này có thể phát huy công dụng một cách tốt nhất, hạn chế kích ứng!