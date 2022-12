Returnal sẽ đến với PC nhưng không dành cho máy tính ‘yếu’

Theo The Verge, Returnal của Sony là sản phẩm độc quyền của PlayStation mới nhất sắp cập bến PC, nhưng trò chơi đang gợi ý một đề xuất về bộ nhớ RAM không hề khiêm tốn.

Theo đó, mặc dù cấu hình tối thiểu được đưa ra là 16 GB bộ nhớ RAM, nhưng danh sách Steam của trò chơi đã khuyến khích người chơi nên có trang bị ít nhất 32 GB RAM để tận dụng tối đa lối chơi và đồ họa của Returnal.

Mức yêu cầu này được coi là rất lớn, vì thậm chí Microsoft Flight Simulator cũng không đề xuất mức RAM này; trò chơi lái máy bay nổi tiếng yêu cầu tối thiểu là 8GB RAM và khuyến nghị mức 16GB. Trong khi đó, những game PC có đồ họa cao khác như Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Dying Light 2 và A Plague Tale: Requiem, đều không đề xuất nhiều hơn mức 16GB RAM.





Mặc dù Returnal là một game bắn súng roguelike góc nhìn thứ ba có hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng vẫn chưa rõ tại sao trò chơi lại yêu cầu bộ nhớ RAM nhiều đến vậy. Trong khi những thành phần còn lại của PC lại có vẻ khá bình thường đối với một trò chơi được chuyển đến từ PlayStation 5, như CPU Intel i7-8700 hoặc AMD Ryzen 7 2700X, cùng với GPU Nvidia RTX 2070 Super hoặc AMD RX 6700 XT, ngoài ra người chơi có thể trang bị các tùy chọn phần cứng mạnh mẽ hơn để đáp ứng các thông số kỹ thuật được đề xuất.

Điều này được cho là vì Returnal có thể hỗ trợ những công nghệ đồ họa hiện đại như DLSS của Nvidia và FSR của AMD, ray-tracing, cũng như mở khóa tốc độ khung hình. Nhưng điểm khó hiểu nằm ở việc cả hai trò chơi Marvel’s Spider-Man: MilesMorales và Marvel’s Spider-Man Remastered của Sony đều hỗ trợ những khả năng đồ họa cao cấp nói trên, nhưng các game thủ cũng chỉ cần 16GB RAM để 'chiến' tốt chúng.

Ngoài Returnal, Sony cũng thông báo rằng họ sẽ đưa phiên bản làm lại của The Last of Us Part 1 độc quyền trên PS5 đến với PC vào năm tới. Hiện Sony vẫn chưa tiết lộ cấu hình PC cần thiết cho trò chơi này.