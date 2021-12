Review 4 dòng serum được yêu thích nhà Obagi

Serum đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nó được ví như “món chính” không thể thiếu trong chu trình dưỡng da hằng ngày. Vì serum có chứa nhiều khoáng chất và vitamin với các phân tử cực kỳ nhỏ, dễ dàng thẩm thấu sâu và cải thiện nhiều vấn đề về da. Khi nói về serum, thì không thể kể thiếu các sản phẩm đến từ thương hiệu Obagi- “Ông hoàng” của ngành mỹ phẩm được rất nhiều khách hàng tin chọn. Vậy serum Obagi có thực sự tốt? Đâu là serum phù hợp với bạn?

Obagi - Thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu nước Mỹ được nhiều chuyên gia da liễu tin chọn

Obagi đang được biết đến là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp, uy tín tại Mỹ. Hãng từng đạt nhiều giải thưởng danh giá, chẳng hạn như 2 giải Beauty Choice Awards do Tạp chí New Beauty bình chọn. Thành lập vào năm 1988, đến nay Obagi đã trải qua hơn 30 năm phát triển và cho ra mắt hơn 100 sản phẩm dưỡng da. Cùng với hệ thống hơn 3.500 phòng khám kết hợp sử dụng sản phẩm của hãng để đặc trị các vấn đề trên da như mụn, nám, tàn nhang, lão hóa… Obagi mang đến cho phái đẹp đa dạng sự lựa chọn, giúp giải quyết các vấn đề về da một cách nhanh chóng. Trong đó, serum Obagi được rất nhiều khách hàng yêu thích.

Công nghệ bào chế độc quyền hiện đại, giúp tinh chất thấm sâu và ổn định trên da

Obagi nổi tiếng với với nhiều công nghệ độc quyền tiên tiến. Chẳng hạn như công nghệ bào chế L-ascorbic acid- Chiết xuất Vitamin C tinh khiết hiện nay mà không một đơn vị sản xuất mỹ phẩm nào trên thế giới có được. Nhờ công nghệ này, Vitamin C có thể thấm sâu tận bên trong tế bào, có độ ổn định và phát huy khả năng làm sáng da, mờ nám, chống lão hóa tốt hơn.

Bên cạnh đó còn có công nghệ Isoplentix có thể loại bỏ khả năng kích ứng gây ra bởi các chất nhũ hóa hoặc các chất hoạt động bề mặt. Cũng như giúp bảo vệ và lưu giữ từng thành phần có khả năng phát huy hiệu quả một cách mạnh mẽ trên da.

Kết hợp nhiều thành phần “vàng” trong ngành mỹ phẩm

Bảng thành phần của serum Obagi có thể nói là “đắt xắt ra miếng” khi có sự góp mặt của nhiều hoạt chất được xem là “vàng mười” trong điều trị, làm đẹp da. Điển hình như:

Hydroquinone: Hoạt chất này nổi tiếng về khả năng trị nám, làm sáng da cực đỉnh. Nó có khả năng ức chế hoạt động men tyrosinase (enzyme giúp tổng hợp sắc tố melanin), hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa nám da, tàn nhang, dưỡng da sáng màu, rạng rỡ.

L-Ascorbic Acid: Là một dạng của Vitamin C có khả năng kích thích da tăng cường sản xuất collagen, mờ nếp nhăn, giảm sạm, nám, đồi mồi, vết thâm. Đồng thời làm sáng da, ngăn ngừa lão hóa.

Arbutin: Là hoạt chất làm sáng da có nguồn gốc tự nhiên. Thành phần này còn ngăn chặn quá trình sản sinh melanin, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang, dưỡng da trắng mịn, chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Vitamin B3 (Niacinamide): Làm dịu da, làm đều màu da, cải thiện lỗ chân lông và phục hồi màng lipid bảo vệ da, tăng sức đề kháng cho da khỏe khoắn, hỗ trợ trị mụn.

Kinetin + Complex: Có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. Đồng thời tái tạo các tế bào da trở nên khỏe khoắn, đẩy nhanh quá trình phục hồi tự nhiên.

Peptide: Có tác dụng trẻ hóa làn da và củng cố lớp màng hydrolipid giúp da mềm mịn, săn chắc, khỏe khoắn, có khả năng chống lại các tác nhân có hại.

Hyaluronic Acid: cải thiện độ ẩm tối ưu cho làn da của bạn và cùng lúc đó sẽ tạo nên hàng rào chắn bảo vệ cho làn da khỏe mạnh.

Các loại tinh dầu: Thường là tinh dầu Abyssin, Hibiscus, tinh dầu hạt hướng dương giúp cấp ẩm, làm dịu da, giúp da căng bóng, khỏe khoắn hơn.

Đã được chứng nhận từ Hoa Kỳ

Serum Obagi có bảng thành phần lành tính, loại trừ những hoạt chất có thể gây hại trên da. Đồng thời không chứa cồn, chất tạo màu, tạo mùi… Do đó hạn chế kích ứng và tổn thương cấu trúc da. Cũng chính vì vậy, các sản phẩm nhà Obagi đã được chứng nhận. Hiện nay, serum Obagi đã được phân phối rộng rãi tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và nhiều sản phẩm mang lại doanh thu “khổng lồ” cho hãng.

Top 4 dòng serum Obagi và sản phẩm được khuyên dùng

Hiện nay, thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi hàng đầu tại Mỹ có 4 dòng serum chính đó là:

Dòng Professional C Serum: Là dòng sản phẩm thiên về vấn đề làm đều màu da với 3 nồng độ vitamin C đó là 10%, 15% và 20%. Nếu mới bắt đầu bạn nên thử nồng độ thấp trước.

Là dòng sản phẩm thiên về vấn đề làm đều màu da với 3 nồng độ vitamin C đó là 10%, 15% và 20%. Nếu mới bắt đầu bạn nên thử nồng độ thấp trước. Dòng C Fx: Có chứa tới 4% Arbutin giúp ức chế quá trình nhân đôi của tế bào melanin, làm trắng da, bật tone tự nhiên, cải thiện nám sạm.

Có chứa tới 4% Arbutin giúp ức chế quá trình nhân đôi của tế bào melanin, làm trắng da, bật tone tự nhiên, cải thiện nám sạm. Dòng C Rx: Cải thiện tình trạng tàn nhang, nám, da không đều màu nhờ sự kết hợp của Vitamin C 10% và 4% Hydroquinone.

Cải thiện tình trạng tàn nhang, nám, da không đều màu nhờ sự kết hợp của Vitamin C 10% và 4% Hydroquinone. Dòng Professional-C Peptide Complex: Giúp tái tạo cấu trúc da với các thành phần nhẹ dịu, thích hợp cho những làn da mỏng manh sau trị liệu, lăn kim.

Mỗi dòng sản phẩm sẽ phù hợp với nhu cầu chăm sóc da khác nhau. Dưới đây là một số loại serum bán chạy nhất nhà Obagi để bạn tham khảo và lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất!

Serum C Arbutin Obagi dưỡng sáng da

Sản phẩm này gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa Vitamin C, Hydroquinone và Retinol 3. Đây đều là những thành phần “nặng đô”, hiệu quả cao trong việc dưỡng trắng, mờ nám sạm, cải thiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, Serum C Arbutin Obagi còn chứa Arbutin, Axit Ascorbic, Hyaluronic Acid… Giúp hỗ trợ điều trị mụn, nuôi dưỡng làn da mịn màng, trắng sáng, có độ đàn hồi tự nhiên và hạn chế tổn thương do tác động của môi trường.

Serum Obagi Vitamin C 10%, 15%, 20% trị nám, làm sáng da

Professional C serum 10% thích hợp với làn da khô, nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Sản phẩm giúp giảm thâm, tiêu nám, tàn nhang, se khít lỗ chân lông, tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Còn Obagi Professional C Serum 15% phù hợp với da thường, da khỏe, ít bị kích ứng. Sản phẩm có công dụng tương tự nhưng hiệu quả nhanh hơn so với nồng độ 10%.

Còn Obagi Professional C Serum 20% có nồng độ cao nhất, phù hợp với da dầu nhờn, lỗ chân lông to, nhiều mụn viêm, mụn mủ. Sản phẩm giúp làm sạch mọi bã nhờn, kiềm dầu thừa, se khít lỗ chân lông, giảm mụn và kích thích tăng sinh collagen tái tạo da, giúp da mịn màng.

Obagi C-Clarifying Serum chống lão hóa da





Sản phẩm này có khả năng ngăn ngừa nám da từ bên trong, dưỡng sáng da và chống lão hóa hiệu quả. Obagi C-Clarifying Serum còn chứa thành phần chống ô xy hóa da mạnh mẽ đó là L-Ascorbic acid, giúp ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ da hoàn hảo trước tia UVA, UVB.

Serum Obagi Daily Hydro cấp nước dưỡng ẩm da

Đây cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất nhà Obagi. Trong sản phẩm còn chứa vitamin B12, tinh dầu Abyssin, dầu Hibiscus và vitamin E. Từ đó giúp da căng bóng, mịn màng, mờ các nếp nhăn, giảm thâm nám, mụn trên da và tăng cường sức đề kháng cho da khỏe đẹp hơn.

Serum phục hồi da Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum

Trong Obagi Clinical Kinetin + Rejuvenating Serum có chứa phức hợp Kinetin và Zeatin, cùng peptide, tế bào gốc thực vật, tinh chất HA… Giúp làn da được làm dịu, giảm kích ứng, mẩn đỏ, phục hồi nhanh hơn và tăng cường sức đề kháng, ít bị tác nhân có hại tác động.

Người nổi tiếng nói về serum Obagi?

Obagi là cái tên “bảo chứng” cho chất lượng. Hãng không làm truyền thông, quảng bá rầm rộ như nhiều thương hiệu mỹ phẩm khác. Thay vào đó, hiệu quả của các sản phẩm từ Obagi thường được “truyền miệng” từ nhiều chuyên gia da liễu, các beauty blogger hay những vị khách khó tính trên khắp các diễn đàn. Serum Obagi cũng không ngoại lệ.

Beauty Blogger Navi chia sẻ về Obagi Vitamin C + Arbutin: “Da mặt Vy sáng bật tone chỉ sau 3 tuần. Còn các vết thâm mụn cải thiện rõ rệt chỉ sau 1 tuần thôi. Rất đáng đầu tư!”

Ngoài ra, cô còn trải nghiệm 3 nồng độ của Serum Obagi Vitamin C, theo cô: “Vitamin C của Obagi khiến Vy cảm thấy làn da của mình cải thiện từng ngày rất là rõ, nhất là thâm mụn. Da mình nó căng bóng, đều màu và nó sáng một cách rõ rệt luôn.”

Không chỉ nhận được lời khen của đông đảo Beauty Blogger, serum Obagi còn được nhiều chuyên gia da liễu đánh giá cao. Chẳng hạn như chuyên gia Trường có chia sẻ về khả năng dưỡng trắng da của tinh chất OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum, cùng cách sử dụng sản phẩm này trên Channel của mình.

Theo nhiều cuộc khảo sát lâm sàng từ khách hàng thực tế, serum Obagi có thể phát huy hiệu quả nhanh chóng chỉ sau từ 2 - 4 tuần. Đặc biệt, Obagi mang lại tác dụng ổn định trên da, duy trì trong thời gian dài và ít gây kích ứng như các sản phẩm khác cùng loại. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả như mong đợi, bạn nên đặt hàng tại cơ sở phân phối uy tín và có sự hướng dẫn từ chuyên gia da liễu.

