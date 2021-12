Review kem chống nắng Obagi được đánh giá như thế nào?

Hiện nay có rất nhiều loại kem chống nắng, trong đó các sản phẩm đến từ nhà Obagi đang được nhiều tín đồ làm đẹp quan tâm. Obagi có đa dạng các sản phẩm chống nắng, phù hợp với từng loại da và nhu cầu chăm sóc da khác nhau. Vậy kem chống nắng Obagi có thực sự tốt? Đâu là loại kem phù hợp với làn da của bạn? Hãy cùng tìm hiểu trong bài review chi tiết này!

Kem chống nắng Obagi thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu

Obagi là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Mỹ. Ra mắt vào năm 1988, đến nay Obagi đã trải qua hơn 30 năm phát triển và ra mắt hàng trăm sản phẩm chăm sóc da các loại. Trong đó không thể không kể đến các loại kem chống nắng.

Ngoài khả năng bảo vệ da trước tia UV có trong ánh nắng mặt trời, sản phẩm của Obagi còn tích hợp nhiều công dụng dưỡng da khác. Chẳng hạn như cấp ẩm, kiềm dầu, làm sáng da, chống lão hóa, chống tác hại của tia tử ngoại, ánh sáng xanh… Do đó, kem chống nắng Obagi đang được đông đảo tín đồ skincare ưa thích.

Công nghệ sản xuất tiên tiến, tăng độ thẩm thấu trên da

Obagi cộng tác cùng đội ngũ chuyên gia da liễu hàng đầu, để nghiên cứu, thử nghiệm liên tục và tối ưu công thức sản phẩm. Sao cho các hoạt chất có khả năng kết hợp với nhau một cách hiệu quả, dễ dàng len lỏi vào sâu bên trong da. Do đó, kem chống nắng Obagi có kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán đều trên da, không gây vón cục, không làm bít tắc lỗ chân lông.

Kết hợp nhiều thành phần chống nắng đỉnh cao

Bảng thành phần trong các loại kem chống nắng Obagi được nhiều chuyên gia da liễu đánh giá tích cực. Vì các thành phần có thể gây hại như cồn, hương liệu, chất tạo màu… sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là sự góp mặt của những hoạt chất có lợi như:

● Zinc Oxide, Octinoxate: Bảo vệ da trước tác động của tia UVA/ UVB/ HEV/ VIS/ IR. Ngăn ngừa tổn thương do ánh nắng, làm sáng da và tránh lão hóa.

● Vitamin C, E: Chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra. Đồng thời đẩy nhanh quá trình sản sinh collagen, giúp da sáng mịn, săn chắc.

● Niacinamide (Vitamin B3): Làm sáng đều màu da, cải thiện lỗ chân lông, chống lão hóa.

● Glycerin: Cấp ẩm, giúp da mềm mịn, khỏe đẹp, hạn chế tác động từ môi trường lên da.

● Chiết xuất cam thảo, cây tầm bóp, tảo biển đỏ, nha đam: Làm dịu da, giảm mẩn đỏ và kích ứng do tiếp xúc lâu với ánh nắng. Giảm tình trạng ôxy hóa do gốc tự do gây ra và củng cố hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân gây hại.

Chứng nhận từ Hoa Kỳ

Obagi là thương hiệu dược mỹ phẩm, nên bất kỳ sản phẩm nào trước khi ra mắt thị trường đều phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm duyệt nghiêm ngặt. Kem chống nắng Obagi cũng không ngoại lệ. Từ thành phần, công nghệ, đến quy trình sản xuất, đóng gói bao bì đều có sự giám sát của chuyên gia và vượt qua các bài test lâm sàng. Hiện tất cả sản phẩm chống nắng Obagi đã được Hoa Kỳ chứng nhận.

Top 4 kem chống nắng Obagi được yêu thích

1. Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum Premium SPF50

Với chỉ số SPF 50, kem chống nắng Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum Premium có khả năng chống lại tia UVA và UVB gây hại cho làn da. Về thành phần, trong sản phẩm có chứa 2 thành phần chống nắng chính đó là Octinoxate và Zinc Oxide. Ngoài ra còn có chiết xuất cây tầm bóp và tảo biển đỏ, giúp cấp ẩm, cân bằng độ pH, tránh tình trạng da mất nước. Cùng với vitamin E và C giúp da trắng mịn và ngăn ngừa lão hóa.

Ưu điểm:

● Chất kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, bóng nhờn, không để lại vệt trắng. Tạo cảm giác khô thoáng, mềm mại và dễ chịu khi thoa.

● Chỉ số SPF cao, khả năng bảo vệ da tốt và trong thời gian dài.

● Trong thành phần có bổ sung nhiều loại vitamin, giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn và ngăn ngừa lão hóa tốt hơn.

● Sản phẩm không chứa cồn, hương liệu, paraben nên không gây kích ứng, phù hợp với nhiều loại da khác nhau.

Giá tham khảo: 1.350.000 vnđ

Chi tiết sản phẩm chính hãng xem tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-duong-da-obagi-sun-shield-spf-50.html

2. Obagi SuzanObagiMD Physical Defense Tinted Broad Spectrum SPF 50

Đây là kem chống nắng vật lý, được tối ưu công thức giúp bảo vệ làn da trước những yếu tố gây lão hóa từ ánh nắng, môi trường. Obagi Mineral Sun Shield Broad Spectrum SPF 50 kết hợp Titan Dioxide và kẽm Oxit, giúp chống 98,5 % tia UVA và 99,2% tia UVB. Ngoài ra sản phẩm này còn chứa tinh chất lô hội, giúp làm dịu da, giảm mẩn đỏ, cấp ẩm và dưỡng da sáng mịn, trẻ trung hơn.

Ưu điểm:

● Chất kem mềm mịn, không vón cục, không gây bít tắc lỗ chân lông, thấm nhanh trên da, không kích mụn.

● Cải thiện rõ rệt tình trạng da bị căng rát, mẩn đỏ khi đi nắng. Da được làm dịu nhanh.





● Khả năng chống nắng tốt trong nhiều giờ, kem không bị lem.

● Bảo vệ làn da trước tác hại từ 5 tia UVA/ UVB/ HEV/ VIS/ IR

● Da giữ được độ mịn, ẩm mượt, ngăn ngừa khô da, lão hóa da tốt.

● Bảng thành phần lành tính, dùng được trên mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Không gây kích ứng, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ.

Giá tham khảo: 1.380.000 vnđ

Xem ngay chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây và nhận ưu đãi: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-vat-ly-suzanobagimd-physical-defense-broad-spectrum-spf-40.html

3. Obagi Mineral Sun Shield Broad Spectrum SPF 50

Sản phẩm áp dụng công nghệ Invisible Zinc tiên tiến, giúp làn da được bảo vệ toàn diện trước tia UVA, UVB và tia IR, ánh sáng HEV phát ra từ bóng đèn, các thiết bị điện tử. Obagi Mineral Sun Shield Broad Spectrum còn “ghi điểm” nhờ khả năng hỗ trợ điều trị tình trạng viêm do mụn gây ra. Ngoài ra, trong sản phẩm còn chứa Ceramides, vitamin E, B3, góp phần thúc đẩy sản sinh collagen, phục hồi làn da bị cháy nắng và ngăn ngừa lão hóa da.

Ưu điểm:

● Thẩm thấu nhanh, không để lộ vệt kem, không gây bết dính, không gây bít tắc lỗ chân lông và không làm da bị mụn.

● Nâng tông như 1 lớp lót trang điểm nhẹ, không gây trắng bệch da như các loại kem chống nắng vật lý khác.

● Khả năng kiềm dầu tốt, giúp da khô thoáng trong nhiều giờ.

● Kem có khả năng chống thấm nước kéo dài lên đến 40 phút, rất phù hợp khi hoạt động ngoài trời ra nhiều mồ hôi, hoặc đi bơi, đi tắm biển.

● Thành phần lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, người đang điều trị mụn, nám da.

Giá tham khảo: 1.200.000 vnđ

4. Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum SPF30 Sunscreen

Sản phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước 98% tia cực tím, giúp ngăn ngừa lão hóa, giảm thiểu các tổn thương mà ánh nắng mặt trời gây ra. Đặc biệt, Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum Spf 30 Sunscreen có chứa 10% vitamin C dạng tinh khiết L-AA, giúp làm sáng và trẻ hóa làn da.

Ưu điểm:

● Kết cấu dạng xịt lỏng, thấm nhanh, không để lộ vân kem, không gây nhờn rít, khó chịu sau khi dùng.

● Có thể dùng làm kem lót khi trang điểm.

● Giúp chống nắng, chống ôxy hóa, làm mờ các vết thâm nám nhờ thành phần chứa 10% vitamin C dạng tinh khiết L-AA.

● Dùng lâu dài sẽ thấy da sáng bóng, mịn màng, tươi trẻ hơn.

● Đã được kiểm nghiệm chặt chẽ, không gây kích ứng, dùng được trên mọi loại da.

Giá tham khảo: 1.600.000 vnđ

Khám phá chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-duong-trang-da-obagi-clinical-vitamin-c-suncare-broad-spectrum-spf-30-sunscreen.html