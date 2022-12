Rời hiện trường, bỏ lại xe máy trên phố sau tai nạn chết người

Thực hiện kế hoạch của của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc, Công an TP.Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; đến nay đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu.