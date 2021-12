Rơi nước mắt trong lễ cầu siêu cho em bé 8 tuổi bị “mẹ kế” bạo hành

Chiều 30.12.2021, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 17 người liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu, bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá năm 2017.