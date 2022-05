Rơi thang máy ở Hà Nội, 2 thợ sửa chữa tử vong

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân vụ rơi thang máy ở P.Ngọc Khánh (Q.Ba Đình) chiều 25.5 khiến 2 người tử vong.

Nguồn tin cho biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 25.5, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Ba Đình nhận tin báo tại nhà số 12, ngõ 523 Kim Mã (P.Ngọc Khánh) xảy ra sự cố rơi thang máy, có thương vong, đã huy động 1 xe cứu nạn cùng lực lượng tới hiện trường cứu hộ.

Do sự việc có tính chất phức tạp, Công an Q.Đống Đa cũng điều 1 xe cứu nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội huy động thêm 1 xe tới hiện trường phối hợp xử lý.

Theo nguồn tin, thang máy rơi từ tầng 3 của nhà dân đang sửa chữa để cho thuê.





Thời điểm đó, 2 nam công nhân của một công ty thang máy đang sửa thang thì thang rơi, 1 người ở dưới hố thang, bị buồng thang đè lên người dẫn đến tử vong; 1 người ở trên nóc buồng thang bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Do chiếc thang máy đang được sửa chữa kỹ thuật nên lực lượng cứu hộ phải nâng buồng thang lên để tiếp cận nạn nhân bị đè phía dưới.

Khoảng gần 22 giờ tối nay, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể nam công nhân bị buồng thang đè lên ra ngoài.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.