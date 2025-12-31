Bắt đầu 2025, Royal School đặt ra "To-do-list" là những mục tiêu riêng biệt và quan trọng cho hành trình trong năm mới, khi đồng hành với học sinh trong thời đại công nghệ số phát triển vượt trội.

Suốt 12 tháng trong năm, bảng tuyên dương, góc học tập ở Royal School chưa từng nhường chỗ cho khoảng trống. Bởi nơi ấy luôn được lấp đầy bằng những khoảnh khắc hạnh phúc, với dấu ấn nỗ lực học chăm - dạy giỏi của thầy trò. Từ tấm huy chương 'mới cóng', đến giấy khen, giải thưởng chất lượng cao ở trong nước lẫn quốc tế, đều được treo ngay ngắn với tất cả niềm tự hào.

Nhiều học sinh lớp 12 trúng tuyển nhiều trường đại học cùng lúc, nhận học bổng hay được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng của Anh, Mỹ, Úc, Hà Lan,... Ngoài ra còn có các trường đại học hàng đầu Việt Nam: Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM. Trường cũng nhận về nhiều kết quả tốt từ học sinh có định hướng phát triển tại môi trường mới. Từ nền tảng kiến thức vững chắc có được ở Royal School, học sinh dễ dàng chạm tới ngôi trường mơ ước.

Ngoài ra, Royal School còn là đối tác uy tín, được lựa chọn để đồng hành tổ chức các kỳ thi: Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2025, "Đấu Trường VioEdu" năm học 2025 – 2026,...Trường còn tổ chức các sân chơi học thuật - trí tuệ đa dạng như: Rung Chuông Vàng, Lớn Lên Cùng Sách, Royal Playing Centre, Royal Speaking Contest,... nhận về lượt đăng ký tham gia vượt kỷ lục các năm.

Mảnh ghép không thể thiếu trong hệ sinh thái giáo dục hạnh phúc ở Royal School chính là nuôi dưỡng cho học sinh những giá trị cảm xúc tích cực, kỹ năng sống hữu ích. Giúp các em không chỉ là công dân toàn cầu tri thức tốt, tư duy tốt mà còn sống chan chứa yêu thương, biết nhường nhịn, biết sẽ chia, biết lắng nghe và thấu cảm.

Năm 2025, Royal School đã cùng học sinh thể hiện niềm tự hào dân tộc với: đại lễ 50 năm, 80 năm của đất nước, với nhiều hoạt động hưởng ứng như Vẽ tranh kỷ niệm, gửi lời chúc ý nghĩa,...

Không chỉ nuôi dưỡng giá trị sống tích cực bằng hành động nhân văn, Royal School còn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho học sinh, với nhiều chuyên đề, workshop tâm lý học đường, tư vấn, chia sẻ ấm áp. Với không khí thân tình, gần gũi, thầy cô và các bạn học sinh trở thành những người bạn, cùng nhau nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Năm 2025, Royal School tự hào với hành trình nỗ lực tôi luyện bản thân của học sinh, không chỉ ở một phía cạnh mà hướng đến sự toàn diện về cả kỹ năng, kiến thức, cách ứng xử, giao tiếp.

Tất cả đều là bài học quý báu, mang đến cơ hội đúc kết thêm kiến thức, kỹ năng, khả năng giao tiếp và ứng xử xã hội, phát triển bản thân ở mọi mặt. Nhà trường chủ động lồng ghép, tích hợp kiến thức liên môn: Lịch sử - Địa lý - Mỹ thuật, hay Tự nhiên Xã hội - Tiếng Việt - Toán - Kỹ năng sống, hay Sinh học - Vật lý,... trong các chuyến đi.

Ở Royal School, "toàn diện" không có khuôn mẫu, nhà trường luôn thúc đẩy học sinh thử sức ở nhiều lĩnh vực, nỗ lực học tập và rèn luyện theo cách riêng, phù hợp với năng lực chính mình. Đương nhiên, phải trên tinh thần "thích điều mình học, học điều mình yêu". Nghĩa là những điều học sinh theo đuổi đều nên xuất phát từ niềm đam mê thực thụ. Do đó, nhà trường đã phát triển thêm nhiều khóa học ngoại khóa: Pickleball, Karate, Aerobics, Artistic Gymnastics, Dance, Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội,...Năm 2025, với những thành tích tuyệt vời trên nhiều phương diện ngoài học thuật, đã chứng minh cho hướng phát triển tuyệt vời này ở Royal School.

Bằng những mảnh ghép quan trọng, Royal School tạo nên bức tranh rực rỡ của năm 2025 sống động, thành công. Cùng sự tin tưởng và yêu thương từ phụ huynh, Royal School càng thêm vững bước trên hành trình ươm dưỡng các thế hệ tài năng.

