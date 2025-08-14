Từ những ngày đầu thành lập, Royal School phát triển theo định hướng: Kiên định với mục tiêu giáo dục truyền cảm hứng, phát huy tinh thần tôn trọng, yêu thương, lấy học sinh làm trung tâm và tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện.

Năm 2025, tiếp tục gặt hái nhiều kết quả trong hành trình mới, Royal School khẳng định uy tín và giá trị mục tiêu theo đuổi, khi chất lượng giáo dục song hành cùng niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày đến trường của thầy trò.

Ở Royal School, khi mỗi năm học qua đi, là lúc những câu chuyện truyền cảm hứng được đúc kết và lan tỏa. Đó có thể là câu chuyện theo đuổi phương pháp dạy học sáng tạo của thầy cô, cũng có thể là hành trình chinh phục các cuộc thi và giải thưởng của học sinh, đôi khi lại mang dáng dấp của một "vận động viên nhí" đang miệt mài tập luyện môn thể thao yêu thích. Mỗi câu chuyện không chỉ hướng về đích đến, mà còn gợi nhắc về khoảnh khắc bắt đầu, khi có nhiều điều mới mẻ cần làm quen.



An Vy Norkeliunas - "em bé lai" chưa rành tiếng Việt, với hành trình đầy cảm xúc khi bắt đầu học mầm non ở Royal School, là minh chứng rõ nét. Những ngày đầu tiên đến trường, tiếp xúc với môi trường mới, với những người bạn lạ lẫm, là thử thách lớn với Norkeliunas. Nhưng một tháng sau, Norkeliunas hào hứng đến trường, yêu thích học tiếng Việt và luôn xuất hiện trong lớp với nụ cười giòn tan.



Nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật và là tấm gương truyền cảm hứng: Nguyễn Phương Mai (lớp 12A1) đạt học bổng tại Đại học Macquarie (20.000 USD) và được tuyển thẳng vào đại học Monash và New South Wales tại Úc, Học sinh Đoàn Thị Minh Anh (lớp 12A2) nhận được học bổng từ 7 trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước; Nhóm học sinh Đặng Nhã Kỳ, Nguyễn Trường Hoàng và Võ Bảo Tường xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi "Hospitality Man Artist Challenge 2025" do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) tổ chức và được tài trợ hành trình tham quan và khám phá đất nước Thuỵ Sĩ,...

Với hương trình học tập được xây dựng cho phù hợp với từng lứa tuổi, năng lực, là cơ sở để Royal School đến gần hơn với học sinh, tạo nên sợi dây liên kết hạnh phúc.

Năm 2025, Royal School tiếp tục truyền cảm hứng học tập trong môi trường song ngữ với nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, nhà trường có thêm một "nhân tố mới" đầy hứa hẹn: Celadon Campus - cơ sở mới vừa ra mắt tại Celadon City (địa chỉ số 1 đường D2, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM).

Đặc biệt, chương trình học song ngữ với tiêu chuẩn của chương trình giáo dục Quốc tế Cambridge cùng chương trình giáo dục của Việt Nam, là nền tảng để Royal School xây dựng và phát triển một môi trường giáo dục truyền cảm hứng mới. Bên cạnh đó, không gian học tập hiện đại, mới mẻ, cũng là điểm cộng trước phụ huynh về "nhà" mới Celadon Campus.



Là môi trường giáo dục song ngữ quốc tế tiên phong trong công tác hội nhập và phát triển toàn cầu, Royal School không ngừng đổi mới để bắt kịp xu hướng phát triển. Đặc biệt là trong công tác dạy và học, Royal School luôn đề cao tinh thần chủ động, tư duy hiện đại và cởi mở, hướng đến mục tiêu giáo dục vì sự phát triển bền vững.



Ví dụ như trong năm học vừa qua, các em học sinh lớp 8B1 đã thành công gây quỹ và quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận Vietnam Assistance for the Handicapped - Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, trong khuôn khổ môn học Viễn cảnh Toàn cầu.

Với triết lý "Inspired To Grow - Truyền cảm hứng để phát triển", Royal School đã và đang tiếp tục hành trình tỏa giá trị giáo dục bền vững từ những hạt mầm hạnh phúc mới: học sinh mới, cơ sở mới, dự án mới, hướng đi mới,... Và chắc chắn rằng, hành trình hạnh phúc ấy, đều có sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ từ phía phụ huynh, học sinh và thầy cô - những mảnh ghép tạo nên câu chuyện hạnh phúc tại Royal School.



