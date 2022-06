'Rụng tim' với phiên bản nhí 'Em và Trịnh' vô cùng đáng yêu

Từ khi bộ phim Em và Trịnh được trình chiếu, không ít bạn trẻ đã thích thú “bắt trend” chụp những bộ ảnh vào vai các nhân vật trong phim. Đặc biệt, mới đây bộ ảnh “Em và Trịnh” phiên bản nhí do mẹ trẻ Nguyễn Võ Anh Thư (32 tuổi, sống tại TP.HCM) đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự thích thú từ cộng đồng dành cho sự đáng yêu của 2 nhân vật nhí.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh này, chị Thư cho biết sau khi đi xem phim Em và Trịnh về, chị rất thích tạo hình của 2 nhân vật Dao Ánh và Trịnh Công Sơn. Sẵn tiện nhóc tì của chị Thư cũng thích chụp hình nên đã nảy ra ý tưởng chụp một bộ hình phiên bản nhí của 2 nhân vật Dao Ánh và Trịnh Công Sơn.

“Sau khi xem phim về, mình và bạn thân rủ nhau làm liền bộ ảnh này luôn. Do tụi mình kinh doanh đồ thiết kế về gia đình và em bé nên cũng không khó khăn trong việc chuẩn bị trang phục và bối cảnh chụp. Cứ theo tạo hình nhân vật mà tiến hành cho thợ cắt may chỉ trong một ngày là xong trang phục cho 2 nhóc tì”, chị Thư kể.

Cũng tình cờ do đang hè nên chị Thư cho bé về quê ngoại chơi ở Long An. Và bối cảnh được chị chọn là khu di tích lịch sử ngã tư Đức Hoà, Long An, nơi có những ngôi nhà cổ, bối cảnh cổ xưa nên khá hợp với hình ảnh trong phim. Điều này càng làm cho bộ ảnh toát lên được thần thái của 2 nhân vật Dao Ánh và Trịnh phiên bản nhí.

“Mẫu ảnh 'nhà trồng được', thợ chụp cũng là mẹ bé gái luôn nên các bé cũng quen thân vì suốt ngày chơi với nhau. Chính vì thế mà 2 bé hợp tác rất tốt khi chụp hình. Mấy bé cứ chơi như bình thường rồi các mẹ theo chụp nên thành phẩm vui là chủ yếu mà rất tự nhiên. Thực ra tụi mình cũng ngẫu hứng lên kế hoạch chụp như mọi năm, thường thì năm nào cũng chụp 1-2 bộ hình cho 2 bé nhưng không nghĩ bộ ảnh lần này lại được nhiều bạn thích đến vậy, nên mình cảm thấy rất vui”, chị Thư vui mừng chia sẻ.

Điều đặc biệt, 2 mẫu nhí là Bùi Khôi Lâm, tên ở nhà thường gọi là Út Gấu (4 tuổi, con trai của chị Thư) vào vai nhân vật Trịnh Công Sơn phiên bản nhí nhưng nhỏ tuổi hơn bé gái Nguyễn Yên Lam, tên ở nhà là Chích Bông (5 tuổi, con gái của bạn thân chị Thư) vào vai Dao Ánh nên càng tạo nên sự đáng yêu và ấn tượng cho bộ ảnh. Chính sự hồn nhiên, đáng yêu nhưng lại vô cùng thần thái của 2 mẫu nhí nên “Em và Trịnh” phiên bản nhí này đã “đốn tim” rất nhiều người và nhận về “mưa” lời khen từ cộng đồng mạng ngay khi được đăng tải.