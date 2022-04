SABECO đặt mục tiêu tăng tốc trở lại

Lãi ròng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022, SABECO đạt doanh thu thuần 7.306 tỉ đồng, tăng 24,7% so với quý 1/2021. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 2.177 tỉ đồng, tăng 27% so với quý 1/2021. Kết quả, công ty có lãi ròng 1.170 tỉ đồng trong quý đầu năm nay, tăng 27% so cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đã được cải thiện do tác động mạnh mẽ từ việc mở cửa trở lại của thị trường sau thời gian đóng cửa cùng với các chương trình khuyến mãi tập trung cho sự kiện Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, SABECO cũng đã thực hiện kiểm soát tốt các chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 vừa diễn ra ngày 27.4, ban lãnh đạo SABECO đã đặt mục tiêu doanh thu 34.791 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.581 tỉ đồng tăng năm nay, lần lượt tăng 32% và 17% so với năm 2021. Đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức là 35% như năm 2021. Kế hoạch này đã được các cổ đông thông qua. Ban lãnh đạo đưa ra mục tiêu cao chủ yếu dựa vào điểm sáng trong phục hồi ngành sản xuất kinh doanh bia khi hoạt động du lịch, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống được kích cầu. Công ty cũng đặt kỳ vọng vào sự bình ổn trong mảng sản xuất, kinh doanh khai thác thị trường nội địa với sức mua của hàng chục triệu dân nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt. Theo Tổng giám đốc Bennett Neo, SABECO sẽ phối hợp chặt chẽ cùng tất cả các đối tác với một mục tiêu chung là mở rộng hoạt động kinh doanh lấy mục tiêu tăng trưởng hàng đầu, tạo ra giá trị cho người tiêu dùng, khách hàng và cổ đông làm trọng tâm phát triển. Mặc dù bối cảnh kinh doanh năm 2022 đang dần tươi sáng, nhưng vẫn tồn tại những thách thức và biến động do bởi sự gia tăng của chi phí đầu vào. Tuy vậy, công ty sẽ duy trì sự cẩn trọng và tập trung vào các kết quả kinh doanh, cũng như nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam và đưa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế.





Tiết kiệm chi phí, gia tăng năng suất qua dự án SABECO 4.0

Ban lãnh đạo SABECO nhận định, thị trường bia năm 2022 vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ hai vấn đề chưa từng có tiền lệ là đại dịch Covid-19 và quy định đồ uống có cồn phải trả 3 loại thuế (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt). Về thị trường, ngành dịch vụ ăn uống đã hoạt động trở lại sau thời gian dài hoạt động cầm chừng có thể giúp tăng tiêu thụ sản lượng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, ngành sản xuất kinh doanh bia vẫn gặp những thách thức chung như giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, khan hiếm hàng hoá, cước vận tải tăng,… Thêm vào đó, sự cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt giữa các công ty sản xuất bia nhằm giành thị phần. Dù vậy, công ty đã có những hợp đồng mua trước nguyên vật liệu và đảm bảo cho nhu cầu năm 2022 và đang chuẩn bị cho năm 2023. Tuy vậy, yếu tố chi phí nguyên vật liệu gia tăng là không thể tránh khỏi do ảnh hưởng các biến động địa chính trị, kinh tế trên thế giới và công ty vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề đó. Trong khi đó, với việc tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi với dự án SABECO 4.0 và các sáng kiến quản trị giúp công ty cắt giảm được nhiều chi phí, qua đó giúp năng suất tăng cao hơn. SABECO 4.0 là dự án về đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa tất cả các quy trình. Ví dụ ban lãnh đạo có thể thu thập dữ liệu về việc sử dụng nguyên liệu đầu vào, năng lượng và năng lực sản xuất từ 26 nhà máy bia. Qua đó đánh giá được nhà máy nào hoạt động tốt nhất, nhà máy nào chưa đạt hiệu quả. Từ đó có thể áp dụng các phương thức hoạt động tốt nhất cho nhà máy chưa hoạt động tốt. Hay về hệ thống quản lý kho bãi, công ty có thể biết được mức tồn kho ở những địa điểm khác nhau. Từ đó công ty có thể kiểm soát tốt hơn mức tồn kho để ngăn chặn việc sử dụng quá mức, hạn chế lãng phí và giao hàng hiệu quả hơn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu tiết giảm chi phí. Cũng như về hệ thống tự động hóa lực lượng bán hàng và hệ thống quản lý nhà phân phối để xem xét hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên bán hàng… Từ đó có thể cải thiện doanh số bán hàng tổng thể.