Sắc màu châu Á tại Cannes

Khá thú vị khi 2 nhà làm phim Park Chan Wook và Hirokazu Kore-eda cùng tranh giải Cành cọ vàng, bên cạnh nhiều tên tuổi khác như David Cronenberg (phim Crimes of the Future), Claire Denis (The Stars at Noon), James Gray (Armageddon Time)… Có tất cả 21 phim tranh giải thưởng danh giá này.

Phim Decision to Leave (Park Hae Il, Thang Duy đóng, chiếu tại Cannes ngày 23.5) của Park Chan Wook nối tiếp phong cách phim tâm lý ly kỳ của nhà làm phim này, kể về một thám tử phải lòng một góa phụ khi cô này đang là nghi phạm của một vụ điều tra. Những phim trước đây của “quái kiệt” 58 tuổi từng được gọi tên tại Cannes đều là những tác phẩm gây sốc, khó xem như Oldboy (2003, thắng giải Grand Prix), Thirst (2009, thắng giải của Ban giám khảo - Jury Prize) và The Handmaiden (2016, nhận đề cử hạng mục dành cho phim đồng tính). Cả 3 phim này đều được đề cử giải Cành cọ vàng nhưng đều trượt.

Hirokazu Kore-eda mang đến Cannes 2022 phim nói tiếng Hàn là Broker (có tài tử Song Kang Ho đóng, chiếu ngày 26.5), kể về một nhóm người vô tình bị kéo vào một hành trình không mong muốn khi chứng kiến một đứa bé bị bỏ rơi trong mưa. Hirokazu Kore-eda đã thắng giải Cành cọ vàng năm 2018 qua tác phẩm Shoplifters.

Khi điểm nhìn của Hirokazu Kore-eda tại Cannes năm nay không rơi trực diện vào xã hội Nhật Bản - như cách mà Shoplifters dẫn dắt và làm bùng nổ cảm xúc người xem cách nay 4 năm - thì tác phẩm Plan 75 của nữ đạo diễn Hayakawa Chie (Nhật Bản) đã thay ông làm điều đó. Tuy nhiên, tác phẩm phần nào đó lại mang màu sắc hư cấu, nhưng cũng rất hiện thực, khi kể về chương trình Plan 75 của chính phủ Nhật trong tương lai gần về việc ngăn chặn một xã hội già hóa. Phim Plan 75 tranh giải ở hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard).

Iran hiện diện tại mùa giải với câu chuyện về hoàn cảnh của một phụ nữ 40 tuổi phải gồng gánh nuôi cả gia đình qua tác phẩm Leila’s Brothers của nam đạo diễn Saeed Roustayi, tranh giải Cành cọ vàng.

Mùa giải lần thứ 75 dường như chứng kiến sự lên ngôi của phim Hàn Quốc khi ngoài một phim nói tiếng Hàn và đạo diễn Hàn cùng góp mặt trong hạng mục tranh giải Cành cọ vàng, phim Hunt của Lee Jung Jae được chiếu trong hạng mục Suất chiếu nửa đêm (Midnight screenings) ngày 19.5 (giờ Pháp). Nam nghệ sĩ 49 tuổi vừa chỉ đạo, vừa viết kịch bản dự án kiêm đóng chính trong phim. Tác phẩm Hunt (hiện có mức chấm 71% trên Rotten Tomatoes, nhận nhiều lời khen của các nhà phê bình) lấy đề tài điệp viên diễn ra vào thập niên 1980. Năm vừa qua, tên tuổi của anh vang xa qua phim truyền hình trực tuyến Trò chơi con mực (Squid Game). Tại liên hoan phim, nam diễn viên bộc bạch gần 30 năm theo nghề giúp cho anh có kinh nghiệm chỉ đạo Hunt.

Phim Việt cũng góp mặt tại Liên hoan phim Cannes 2022 với phim hoạt hình ngắn Giấc mơ gỏi cuốn (Spring Roll Dream) của nữ đạo diễn Mai Vũ. Phim lấy đề tài gia đình và tranh giải ở hạng mục La Cinef.

Mùa giải Cannes năm nay diễn ra từ ngày 17 - 28.5 tại Pháp.