Sau khi tăng nóng, giá dưa hấu, ớt lại rớt

Tại các vùng trồng dưa ở Nghệ An, Thanh Hóa, giá dưa hấu đã rớt từ 10.000 đồng/kg xuống còn 5.000 đồng/kg tại ruộng, có nơi xuống thấp hơn, còn khoảng 4.000 đồng/kg. Một số thương lái cho biết hiện nay đã bước vào mùa mưa, chất lượng dưa hấu bị ảnh hưởng do bị ngập nước. Trong khi đó, thị trường trái cây nội địa có khá nhiều lựa chọn trái cây khác, nếu giá dưa hấu tăng cao, người tiêu dùng sẽ cân nhắc những loại có giá thấp hơn. Chị Nguyễn Minh Anh, một chủ vựa trái cây tại TP.HCM cho biết: Giá dưa hấu thời gian qua tăng cao quá, trong khi đó khả năng giá "quay đầu" sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Để cho an toàn, tôi đã chuyển sang nhiều loại trái cây khác như chôm chôm, măng cụt. Đúng như dự đoán, giá dưa hấu đang rớt và có thể sẽ còn giảm nữa.

Tại khu vực miền Nam, giá dưa hấu các tỉnh ĐBSCL hiện đang bán sỉ ở mức 6.000 - 7.000 đồng/kg (bao cước vận chuyển).

Tương tự, giá ớt vừa tăng lên được mấy ngày đã lập tức giảm trở lại. Tại khu vực Lạng Sơn, giá ớt đang bán ở mức 10.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, Bình Định, giá ớt được mua từ 22.000-25.000 đồng/kg, rớt gần 20.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Một số chủ vườn ớt cho biết: Thương lái thu mua ớt họ biết nông dân đang cần đầu ra sớm nên ép giá rất nhiều. Hiện nay đang vào mùa mưa, nếu không thu hoạch sớm thì ớt ngập nước sẽ bị úng, hư hỏng, giảm sản lượng.

Giá mít Thái tại các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũng rớt thảm hại. Mít loại 1 chỉ được thu mua với giá từ 6.000-7.000 đồng/kg, loại 2: 3.000 đồng/kg và mít chợ chỉ còn 1.500 đồng/kg.