Saigontel nhận quyết định đầu tư khu công nghiệp Tân Tập với vốn 10.000 tỉ đồng

Theo quyết định này, Khu công nghiệp (KCN) Tân Tập tọa lạc tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, có diện tích 654 ha sẽ do Công ty CP Đầu tư Phát triển Long An (thuộc Saigontel) làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 10.000 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Những năm gần đây, tỉnh Long An đã huy động nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ vào các KCN nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được điều đó, tỉnh đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.





Dự án KCN Tân Tập hiện có vị trí chiến lược cho việc phát triển kinh tế và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Một trong những điểm nhấn khác biệt của KCN Tân Tập so với các mô hình KCN truyền thống, đó chính là việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Tân Tập (LA Innovation Techno Park) với diện tích 100 ha, nằm trong khuôn viên KCN. Trung tâm sẽ là nơi có các chính sách tốt nhất được đề xuất và thực thi cho việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm quy tụ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và các tài năng trẻ về đây làm việc sinh sống; thu hút các hãng công nghệ, công ty lớn là các ‘con sếu đầu đàn’ chọn làm nơi làm việc, đặt nhà máy sản xuất.

KCN Tân Tập dự kiến sẽ thu hút hơn 6 tỉ USD nguồn vốn FDI từ các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn và uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác, đồng thời các nhà đầu tư này cũng là vệ tinh cho các tập đoàn lớn trên thế giới. Khi đi vào hoạt động, ngoài gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển hóa những vùng nông thôn kém phát triển thành những khu công nghiệp mới, dự án còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại, tạo ra một trung tâm tăng trưởng mới với mục đích phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng và quốc gia cho tỉnh Long An.