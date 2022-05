Saint-Gobain VN khẳng định cam kết phát triển bền vững tại sự kiện BCI Equinox 2022

Với Saint-Gobain, phát triển bền vững chính là một phần của chiến lược kinh doanh ở cấp độ toàn cầu cũng như ở từng thị trường. Tại hội thảo, ông Nguyễn Hải Anh - Giám đốc kỹ thuật quốc gia Saint-Gobain Việt Nam đã chia sẻ các mục tiêu, cam kết, cùng lộ trình cụ thể, rõ ràng của công ty về các trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Chiến lược phát triển bền vững của Saint-Gobain Việt Nam từ nay đến năm 2030 tiếp tục tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm: tiết kiệm nước, giảm phát thải CO2, hạn chế rác thải không tái chế được và đánh giá tác động đến môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm.

Đặc biệt, Saint-Gobain Việt Nam cũng theo đuổi một chiến lược sản xuất - kinh doanh trách nhiệm bằng cách giảm phát thải CO 2 trong hoạt động sản xuất và cung ứng thông qua tối ưu hóa sản xuất, vận tải và áp dụng nhiều cải tiến khác nhau. Kết quả đã giảm 3.500 tấn phát thải CO 2 tính từ đầu năm 2022 tới nay và dự tính sẽ đạt mức giảm 11.000 tấn phát thải CO 2 từ nay đến cuối năm.





