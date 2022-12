Samsung tăng 10% giá bộ nhớ flash 3D NAND

Theo Tom’s Hardware, việc YMTC bị liệt vào danh sách đen là lý do khiến Apple quyết định không mua bộ nhớ 3D NAND của công ty này cho những chiếc iPhone 14 được bán ra tại Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà sản xuất PC khác cũng tạm ngừng đơn hàng với YMTC vì không muốn dính líu đến các vấn đề chính trị, hoặc họ không chắc chắn liệu YMTC có thể cung cấp đủ bộ nhớ kịp thời hay không.

Do nằm trong danh sách đen, các công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ không thể cung cấp cho YMTC các công cụ cần thiết cho việc gia công chip 3D NAND nếu không có giấy phép xuất khẩu phù hợp do Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ cấp.

Không có YMTC, nhu cầu về bộ nhớ 3D NAND sẽ tăng lên tại các nhà sản xuất khác như Micron, Samsung và SK Hynix. Và đó là lý do tại sao Samsung tăng giá. Vẫn chưa rõ việc tăng giá 3D NAND này của Samsung sẽ ảnh hưởng ra sao đối với giá của 3D NAND nói chung và ổ thể rắn (SSD) nói riêng.





Samsung không phải là nhà cung cấp 3D NAND lớn cho các nhà sản xuất SSD, đặc biệt là những nhà sản xuất SSD hàng đầu, do đó sự tăng giá của Samsung có thể không mang đến tác động đáng kể đến giá SSD. Mặc dù vậy, vẫn còn phải xem các động thái đến từ Micron và Hynix. Trong trường hợp các công ty này giảm sản lượng 3D NAND, sẽ có tác động thực sự đến thị trường.

Công ty nghiên cứu TrendForce tin rằng, vì các nhà sản xuất thiết bị thực tế có sẵn rất nhiều 3D NAND nên tác động của việc cắt giảm sản lượng sẽ không thấy rõ trong quý 4/2022. Tuy nhiên, mọi thứ có thể khác kể từ quý 1 năm sau.