Sân bay 'nóng hầm hập' người về quê ăn tết

Dù vậy, trong vài ngày qua đã xảy ra tình trạng đông hành khách tại nhà ga đi sân bay Tân Sơn Nhất do người dân đổ về quê ăn tết.

Ùn ứ do thời tiết và khách đến quá sớm

Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất liên tục ghi nhận tình trạng hành khách đông nghẹt, xếp hàng dài từ quầy làm thủ tục tại các hãng hàng không cho tới khu vực kiểm soát an ninh. Phía trong khu vực nhà chờ, tất cả các hàng ghế gần như lúc nào cũng không còn chỗ trống. Nhiều gia đình có con nhỏ cũng phải khệ nệ đồ đạc đứng chờ hoặc ngồi xuống đất trong nhiều giờ đồng hồ.

Để giảm thời gian xếp hàng, ngoài việc làm thủ tục hàng không tại quầy, hành khách có thể tự làm thủ tục trực tuyến trên trang web/mobile check-in của hãng hàng không hoặc qua hệ thống kiosk check-in tự động tại sân bay. Trường hợp không có hành lý ký gửi, hành khách đi đến khu vực kiểm tra an ninh sau khi đã tự làm check-in. Sau khi làm xong thủ tục, phía cảng đề nghị hành khách nhanh chóng hoàn tất kiểm tra an ninh và vào khu vực phòng chờ trước cửa khởi hành, không đi ra ngoài sảnh để tránh bị trễ chuyến bay. Thông báo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo thống kê từ cảng Tân Sơn Nhất cũng như các hãng hàng không, lượng khách di chuyển tăng đột biến ngay thời điểm sát tết, song, số chuyến bay và hành khách cũng chỉ bằng khoảng 70 - 80% so với tết 2021. Đặc biệt, ngày 23.1, ùn tắc tại Tân Sơn Nhất, nhưng thống kê số chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ đạt 617 chuyến, bằng 82,5% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 66,4% so với 2020 nhưng xảy ra tình trạng ùn ứ tại một vài thời điểm.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam lý giải những ngày qua, do một số cảng hàng không phía bắc thời tiết xấu, máy bay không hạ cánh được, gây trễ dây chuyền nên hành khách phải ngồi chờ tại sân bay. Đơn cử, ngày 23.1 có 25 chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ Tân Sơn Nhất do sương mù tại Nội Bài. Bên cạnh đó, nhu cầu người dân chủ yếu đổ dồn vào một số khung giờ đẹp nên tình trạng ùn ứ chủ yếu xuất hiện vào cao điểm sáng và trưa. Từ chiều muộn cho tới tối, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn khá thông thoáng.

Ngoài ra, Cục phó Cục Hàng không Đinh Việt Sơn thông tin hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất trong vài ngày qua do hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh, nên tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế.

Tân Sơn Nhất ùn ứ, đầu Hà Nội tại sân bay Nội Bài cũng ghi nhận lượng khách tăng cao do nhiều người từ phía nam về quê đón tết. Không xảy ra tình trạng ùn ứ, song, lượng hành khách đi và đến đều tăng do các rào cản về y tế được gỡ bỏ hoàn toàn, sau khi Bộ GTVT bỏ quy định hành khách chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19 phải xét nghiệm (trừ người từ vùng 4 và vùng phong tỏa). Ngoài ra, Chính phủ và Bộ Y tế cũng có văn bản yêu cầu các địa phương không cách ly người từ nơi khác về.





Cũng theo Cục Hàng không, hiện tần suất khai thác tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài vẫn dưới công suất. Đơn cử như Tân Sơn Nhất, dù đã điều phối chung tăng từ 40 lên 46 chuyến/giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 24 chuyến/giờ (so tết năm 2020 là 26 chuyến/giờ). Tương tự, tại sân bay Nội Bài, ngày 23.1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ, mới đạt 59% so với năng lực khai thác. “Theo kế hoạch, giai đoạn từ 23.1 - 16.2, tổng ghế cung ứng 2,85 triệu ghế và 13.400 chuyến bay, tăng hơn tết năm 2021. Dù nhu cầu hành khách bất ngờ tăng cao giai đoạn trước tết, song với lượng tải cung ứng như trên, nhu cầu vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán cơ bản được đáp ứng”, Cục phó Cục Hàng không khẳng định.

Tăng bay đêm để giảm ùn tắc

Để đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao so với giai đoạn sau dịch, các doanh nghiệp phục vụ mặt đất như VIAGS, SAGS… tăng xấp xỉ 20% nhân lực để phục vụ cao điểm tết. Bổ sung, mở toàn bộ máy soi chiếu an ninh hàng không (mở thêm 3 máy soi tại nhà ga đi quốc nội Tân Sơn Nhất), quầy làm thủ tục hành khách tự động.

Cục Hàng không cũng kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm, đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm. Đồng thời khuyến cáo hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé, tránh ùn ứ tại sảnh đi.

Tại cuộc họp khẩn phục vụ bay tết chiều qua 25.1 của Bộ GTVT, Cục phó Cục Hàng không Đinh Việt Sơn cho biết nhu cầu hành khách đi lại tăng đột biến những ngày qua không nằm ngoài dự đoán của Cục Hàng không và hãng hàng không. “Chúng tôi đang kiểm soát rất tốt cả slot và tần suất. Khung giờ 7 - 8 giờ sáng là nhiều chuyến bay nhất nhưng không vượt qua khả năng phục vụ của sân bay”, ông Sơn nói. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không phải sát sao, giao nhiệm vụ trực tiếp cho các cảng vụ, tổ chức giao ban hằng ngày, liên tục cập nhật thông tin để có những giải pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt. Phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc cả trong và ngoài nhà ga. Thứ trưởng cũng yêu cầu hãng hàng không cần có khuyến cáo người dân về cách thức, quy trình làm thủ tục hàng không, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, thời gian đến sân bay…, đặc biệt trong những ngày cận tết để việc đi lại được an toàn, thuận tiện.

Về phía cảng Tân Sơn Nhất, để chống ùn tắc tại sân bay khi lượng hành khách tăng đột biến trước tết, ngoài việc bãi bỏ yêu cầu test nhanh, khu vực tổ chức xét nghiệm của Bệnh viện Tâm Anh bên ngoài sảnh đi nội địa được chuyển đi, dành không gian này để hành khách xếp hàng. Các chuyến bay được sắp xếp cụ thể và tổ chức tốt việc bố trí các quầy thủ tục, cũng như điểm soi chiếu an ninh. Lực lượng nhân sự được tập trung 100% quân số đảm bảo phục vụ, hướng dẫn hành khách làm thủ tục nhanh chóng.

Phía cảng Tân Sơn Nhất cũng lưu ý hành khách đi máy bay trong giai đoạn cao điểm tết chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội. Để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, hành khách được khuyến cáo hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành. Đồng thời, phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-Covid.