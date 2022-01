Săn hàng Tết với nhiều ưu đãi trên livestream 15.1 của Big C & GO!

Nhiều ưu đãi hấp dẫn

Thời điểm Tết đến Xuân về, tâm lý mọi nhà vẫn mong muốn có được những ngày đầu năm tươm tất, hi vọng một năm mới suôn sẻ, nhưng công việc bận rộn những ngày giáp Tết cộng thêm nỗi lo lây lan dịch bệnh khiến nhiều gia đình yêu thích hình thức mua hàng trực tuyến với nhiều ưu thế: nhanh, tiện lợi và an toàn. Hiểu được tâm lý của khách hàng, Big C & GO! tổ chức livestream bán các mặt hàng tiêu dùng vào lúc 19g ngày 15.1.2022, vừa giúp mọi nhà an tâm và thảnh thơi mua sắm, vừa tiết kiệm hầu bao hơn với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Theo thông tin từ fanpage Big C Vietnam và GO! Vietnam, livestream sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình ưu đãi “khủng”. Cụ thể, với hoá đơn mua sắm trị giá từ 500.000 đồng, 200 khách đầu tiên sẽ được tặng voucher trị giá 100.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng thành viên sẽ được giá ưu đãi khi mua sắm 4 siêu phẩm ngày Tết. Xuyên suốt chương trình là cơn mưa voucher với 100 thẻ cào điện thoại 50.000 đồng, voucher 100.000 đồng, cùng giải đặc biệt lên đến 2 triệu đồng dành cho các khách hàng may mắn.

Việc mua sắm của khách hàng trên livestream cũng được đảm bảo thực hiện một cách dễ dàng và tiện lợi. Cụ thể, livestream sẽ phát sóng trên hai fanpage Big C và GO!. Khi có nhu cầu mua sắm, khách hàng chỉ cần bình luận theo cú pháp được cung cấp sẵn, sau đó đội ngũ nhân viên sẽ liên hệ và hỗ trợ các bước tiếp theo như hoàn tất đơn hàng, giao hàng tận nơi…

Với vị thế là chuỗi đại siêu thị sở hữu 37 chi nhánh trên toàn quốc và là đối tác chiến lược của các nhãn hàng tiêu dùng uy tín, Big C & GO! cam kết cung cấp đầy đủ các thực phẩm, nguyên liệu, mặt hàng cần thiết cho người tiêu dùng mùa Tết với mức giá tiết kiệm. Với tiêu chí “Giá rẻ vì bạn”, Big C & GO! cũng hướng đến việc hỗ trợ người tiêu dùng mua hàng tiết kiệm và đầy đủ. Đáng chú ý, các mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam như thực phẩm, bia rượu, nước ngọt, vật dụng trang trí,... được bán theo nhóm phong phú và đa dạng trên livestream với giá tốt nhất theo từng khung giờ ấn định.

Big C & GO! nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Không chỉ được biết đến là chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn và được tin dùng, Big C & GO! còn là đơn vị tiên phong triển khai livestream shopping trong ngành chuỗi bán lẻ thực phẩm.

Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến này, Big C & GO! mong muốn mang đến giải pháp mua sắm an toàn, tiện lợi. Người tiêu dùng vẫn có thể nhìn thấy trực diện các sản phẩm; vẫn có thể tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin liên quan đến chất lượng, xuất xứ, mẫu mã… mà không cần phải ra khỏi nhà hay chen chúc nơi đông người. Đây được xem là một giải pháp mua sắm hợp thời và giúp khách hàng tránh được nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn.





Số liệu từ chương trình đầu tiên vào ngày 29.12.2021 là một tín hiệu triển vọng cho thấy sự quan tâm của khách hàng với hình thức này. Buổi livestream thu hút khoảng 18.500 lượt bình luận, 2.100 lượt chia sẻ và có 1.000 đơn hàng được đặt sau 2 giờ chương trình lên sóng. Trước khi bắt đầu chuỗi livestream, trong năm 2021, Big C & GO! cũng đã đẩy mạnh hình thức thương mại điện tử bằng cách tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trên App GO! & Big C và các kênh trực tuyến khác như Facebook, Zalo, Telesales. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và mua hơn 20.000 mặt hàng, mở ra cơ hội “đi chợ tại nhà trong một chạm” cực tiện lợi. Ngoài ra, app còn tích hợp với thẻ thành viên Big C và GO!, giúp khách hàng có thể tận hưởng những ưu đãi độc quyền mọi lúc mọi mọi nơi. Chỉ trong 8 tháng, app GO! & Big C đạt 2 triệu lượt tải về.

Có thể thấy, chương trình livestream bán hàng của Big C & GO! không chỉ giúp người tiêu dùng mua được hàng hóa chất lượng với giá tốt mà còn cung cấp cho họ những trải nghiệm mua sắm độc đáo, thú vị thông qua tương tác. Mặt khác, xét trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại, việc mua sắm hợp lý, tiêu dùng thông minh luôn là sự lựa chọn đáng được ưu tiên hàng đầu của bất kỳ người nội trợ hay người nắm giữ “tay hòm chìa khóa” nào.

Với những thành công bước đầu, livestream và ứng dụng GO! & Big C hứa hẹn sẽ là những kênh chủ đạo trong việc bán hàng trực tuyến của chuỗi siêu thị này.